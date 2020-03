Regresan de Cuba a Argentina la vicepresidenta Cristina Fernández y su hija Florencia

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció su regreso a Argentina desde Cuba, junto a su hija Florencia Kirchner , según lo dió a conocer a través de su cuenta Twitter

La expresidenta afirmó que su hija, junto a sus médicos, “lograron reestablecer parte de su salud perdida y hace tiempo vienen trabajando su regreso a casa”.

En su texto, también recomienda a sus compatriotas que respeten el aislamiento preventivo en el marco del combate a la pandemia del coronavirus.

Agregó que el retorno se concretará a través de un vuelo de Cubana de Aviación y apuntó que si bien Cuba no es un país en riesgo por el coronavirus, sostuvo que junto a su hija van a cumplir con el aislamiento preventivo.

Este viaje es el décimo en lo que va de un año y, para la ex mandataria, este último es el más importante. “Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla… sentía que sola no iba a poder”, escribió Cristina Fernánez de Kirchner.

En sus tuits, la ex presidenta agradece profundamente al pueblo y al gobierno de Cuba. “Y siento que aunque tuviera cien vidas, ellas no me alcanzarían para expresar mi agradecimiento a esta Cuba solidaria, castigada por los poderosos pero digna y altiva”, escribe la vicepresidenta y sigue: “Esa Cuba que estuvo junto a mí en un momento muy difícil de mi vida, que le tendió su mano a mi hija sin especulaciones, y que la cuidó y protegió cuando la feroz persecución mediática y judicial dañó severamente su salud”.

Sobre Cuba, la ex presidenta argentina señala además que esa Cuba de médicos y médicas que ejercen su vocación con compromiso, con un criterio profundamente humanista y que con diagnóstico preciso, por primera vez, le brindaron a Flor las herramientas que necesitan los han perdido su salud.

(fuente: Página 12)