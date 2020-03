Solicitará Julian Assange libertad condicional ante amenaza del coronavirus

En la próxima sesión judicial del proceso de extradición a Estados Unidos, que está prevista en Londres este miércoles, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, solicitará libertad condicional debido a su delicada situación de salud y el peligro que para él representa el nuevo coronavirus.

. “Esperamos que escuchen la petición porque la situación es muy peligrosa”, declaró el periodista y “embajador” de WikiLeaks, Joseph Farrell.

Julian Assange se encuentra en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, Inglaterra, desde mayo de 2019 y continúa recluido sin cargos a la espera del proceso de extradicción solicitado por EE.UU.

La salud del fundador de Wikileaks se deterioró durante su confinamiento en la Embajada de Ecuador en Londres y ha empeorado desde su ingreso en el penal de máxima seguridad de Belmarsh, según denunciaron médicos y otros expertos internacionales.

“No he podido hablar con él, pero debe estar preocupado por la salud del personal y los reclusos de su entorno; me cuesta comprender por qué el Gobierno británico no ha actuado con más celeridad para reducir la amenaza del coronavirus en las comunidades vulnerables”, agregó Farrell.

Los pulmones del periodista australiano han tenido complicaciones en el pasado, por lo que es un paciente de riesgo ante el avance de la Covid-19.

“Está ansioso por obtener la libertad cautelar para poder preparar su defensa y comunicarse con sus abogados de la forma más apropiada”, señaló Joseph Farrell.

Assange sigue en prisión, sin cargos, mientras trata de evitar su extradición a Estados Unidos por supuestos delitos de espionaje e intrusión informática. Los cargos están relacionados con los informes militares y diplomáticos que difundiera WikiLeaks y otros medios hace más de una década.

(Con información de Sputnik)