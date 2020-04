Apremian personalidades argentinas a levantar bloqueo a Cuba y Venezuela

Destacadas personalidades argentinas, entre ellas luchadores por los derechos humanos, parlamentarios y líderes sindicales, apremiaron a levantar el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba y Venezuela, vigente en medio de la situación sanitaria y económica que atraviesa el mundo.

En una carta abierta, los firmantes califican de inhumana esta medida unilateral del gobierno norteamericano y piden levantarla sin ningún tipo de condicionamientos.

Subrayan como el cerco económico, financiero y comercial se ha intensificado en los últimos meses y limita la posibilidad de estos países de enfrentar con más herramientas el nuevo coronavirus SARS-Cov2 causante de la Covid-19.

En la misma se señala que el bloqueo económico afecta directamente a la población privándola de insumos indispensables como alimentos y medicamentos.

“Estamos atravesando un momento bisagra en la historia de la humanidad y valores como la solidaridad y la cooperación deben primar sobre el individualismo y el sometimiento”, señala la misiva, rubricada, entre otros, por las presidentas de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, así comoTaty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

Los firmantes expresan su acompañamiento al pedido reciente del presidente argentino Alberto Fernández a los líderes del G20, en el cual expresó su preocupación frente al inhumano bloqueo impuesto a ambos países en medio de una pandemia como la que hoy enfrenta el mundo.

“Acá no es una cuestión política, es una cuestión humanitaria, no digamos que nos interesa la vida del hombre si los condenamos a semejante orfandad”, dijo en días recientes Fernández, tras agregar: “tenemos que ocuparnos de esos pueblos que por una decisión política de alguien, están sometidos a un bloqueo que no le deja llegar ni comida ni remedios”.

Instamos desde Argentina a terminar con estas crueles e inhumanas sanciones, concluye la la carta rubricada también por el secretario general de la Central de Trabajadores (CTA), Hugo Yasky; los diputados Máximo Kirchner, Fernanda Vallejos y Mónica Macha; el presidente del Parlasur, Oscar Laborde; y el Secretario General del Partido Comunista de la Argentina, Victor Kot, entre otros.

(fuente:PL)