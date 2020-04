Demanda Lula de Bolsonaro más presupuesto a la lucha en Brasil contra el coronavirus

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva instó al gobierno de Jair Bolsonaro a poner dinero nuevo en el mercado para enfrentar la crisis del virus SARS-CoV-2 que hoy supera las mil 700 muertes en Brasil.

Durante un debate sobre el papel del Partido de los Trabajadores (PT) en la lucha contra la crisis del coronavirus, apuntó Lula que no se puede permitir que el gobierno gaste todas las reservas internacionales en medio de la actual pandemia.

Explicó que cuando llegó a la presidencia, Brasil no tenía dinero para pagar sus importaciones, hicimos un colchón que le dio credibilidad al país y ahora quieren quemarlo.

Insistió que no es posible gastar todas las reservas internacionales acumuladas durante los gobiernos del PT y agregó que solo en marzo, el equipo económico quemó 20 mil millones de dólares de estas reservas.

“No veo otra salida para Brasil si el Gobierno no toma la decisión de producir nuevo dinero y ampliar su base monetaria. Pueden invertir ese capital en obras públicas, en reconversión industrial y en pequeñas y medianas empresas, para que no haya despidos”, apuntó el exdirigente obrero.

También, agregó, “tiene que cobrar la deuda de las grandes empresas”.

El exmetalúrgico defendió además que “el PT necesita hacer mucha solidaridad y ayudar al pueblo de la periferia” y abogó por proteger el Sistema Único de Salud (SUS) para combatir la crisis.

“Tenemos que reconocer que, si no fuera por ese sistema, no tendríamos la mitad de las camas (en los hospitales). Para los que no saben, el SUS es responsable dela existencia de 63 por ciento de las camas en Brasil”, recordó.

El Ministerio de Salud registró mil 736 muertes al sumar 204 en las últimas 24 horas por la Covid-19 en Brasil, donde se contabilizaron además 28 mil 320 personas contagiadas.

(fuente: Prensa Latina)