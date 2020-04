Fosas comunes en Nueva York por Covid-19 (+Video)

En particular, las imágenes fueron captadas sobre la isla de Hart, que se usa comúnmente para los entierros de fallecidos sin familiares o para los que no se pueden permitir un funeral. En las imágenes se puede ver cómo los operarios transportan ataúdes y los colocan en pilas antes de enterrarlos.



Ahora, visto el número de muertes causadas por la propagación del coronavirus, las autoridades se ven obligadas a tomar medidas drásticas.

Así, previamente, los cadáveres se almacenaban en la morgue de la ciudad entre 30 y 60 días a la espera de ser reclamados por los familiares. Solo después eran enterrados en el cementerio de la isla Hart. Ahora, este tramo de tiempo ha sido reducido a tan solo dos semanas para poder lidiar con la afluencia de fallecidos, que están desbordando las capacidades de las morgues de Nueva York. Estas tienen una capacidad para almacenar entre 800 y 900 cadáveres, más otros 4.000 que caben en los camiones refrigeradores que fueron traídos a la ciudad.

De hecho, antes de la pandemia, se enterraban aproximadamente 25 personas a la semana en la isla de Hart, y ahora este número de entierros se realiza a diario, informan los medios locales. Las autoridades destacan que estos entierros son realizados de momento solo para los individuos sin identificar o sin familiares

Sin embargo, existe un plan para efectuar entierros temporales en la isla de Hart incluso para las personas con familiares con tal de no sobresaturar los servicios forenses de la ciudad. Por el momento, los niveles de mortalidad aún están lejos del nivel necesario para activar este plan, informa la cadena NBC.

De los más de 490.000 casos confirmados en EEUU, más de 170.000 se encuentran en Nueva York, donde casi 8.000 personas ya fallecieron a causa del coronavirus, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

¿Qué es la isla de Hart?

Según reseñas del diario The New York Times, los sepultureros estaban ocupados excavando largas trincheras para enterrar cientos de cuerpos no reclamados en la Isla Hart. Desde 1869, más de un millón de hombres, mujeres y niños sin nombres fueron inhumados allí, en su mayoría indigentes.

Durante mucho tiempo fue un cementerio de último recurso empleado para aquellos que no tienen familias y para quienes, después de finados, tampoco pudieron costearles un sepelio.

Ubicado en la parte más oriental de El Bronx, el lugar fue además hospital psiquiátrico, sanatorio y reformatorio. Ahora Isla Hart será la fosa común para esas decenas de personas que mueren solas en medio de este terrible escenario de pandemia.

El alcalde citadino, Bill De Blasio, comentó que la Isla Hart -considerado el mayor campo santo del país- es el más indicado porque ha sido ‘históricamente utilizado’ para este tipo de casos.

Al propio tiempo, el concejal Mark Levine admitió que ‘familias en duelo han dicho que han llamado hasta a media decena de casas funerarias y no hay ninguna que pueda ocuparse de sus seres queridos fallecidos’.

Los cementerios no pueden afrontar las solicitudes de entierros y están declinando la mayoría. Y no son solo las muertes en hospitales lo que sube, señaló.

Levine asegura que ‘un día normal antes de la crisis’ reportaba entre 20 y 25 muertes en la ciudad de Nueva York; sin embargo, con la Covid-19 hay entre 200 y 214 diarias.

Advirtió a su vez que no existe la capacidad de hacer la prueba del nuevo coronavirus a la cantidad de personas que fallecen en sus casas, por lo cual ‘estamos subregistrando las víctimas de la pandemia’.

De acuerdo con medios locales, alrededor de 25 cadáveres son inhumados a la semana en la isla, pero en los últimos días, las operaciones se incrementaron hasta en cinco diarias con cerca de 24 entierros cada jornada.

Las estadísticas arrojan que hay más de 80 mil casos confirmados en la ciudad de Nueva York, de ellos 20 mil hospitalizados y unos cuatro mil fallecieron.

Refiere el Times que nunca los estadounidenses han visto morir a tantas personas día tras día, separadas de sus amigos y familiares, con el aire drenado de sus pulmones por un virus que se detectó por primera vez en el país hace menos de dos meses.

Mientras, las agencias de noticias difunden imágenes dolorosas de Isla Hart. En algunas aparecen trabajadores cavando una ancha franja de tierra, en otras se aprecian decenas de rústicos ataúdes alineados. Todas las fotos sacan a flote las heridas sociales que ya deja esta pandemia.

(Fuentes: Prensa Latina y Sputnik)