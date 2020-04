Restablecerá Ecuador las actividades el 4 de mayo pese a brote pandémico

La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, anunció que a partir del 4 de mayo ese país reanudará las actividades para mover la economía, en una etapa denominada de “distanciamiento social”, a pesar de que se mantienen los altos números de contagios en esa nación sudamericana.

“A partir del 4 de mayo vamos a pasar del aislamiento al distanciamiento (…) No podemos permanecer encerrados en casa (…) Vamos a culminar el mes de abril con el aislamiento”, dijo la ministra en una conferencia de prensa virtual.

El 26 de abril Ecuador cumplirá 40 días de medidas restrictivas a la circulación y de toques de queda por 15 horas diarias. La ministra enfatizó que la etapa de distanciamiento no significa que los ecuatorianos volverán a la situación de enero o febrero.

Como preparación y como plan piloto, en la semana del 27 de abril se iniciara la reapertura de ciertas obras de la construcción del sector público y privado.

Adicionalmente la próxima semana se harán públicos los protocolos que deberán cumplir todos los ecuatorianos y cada actividad económica, los horarios de transportación pública y los horarios de trabajo de cada sector.

“Hasta ahora la instrucción ha sido quédate en casa, (…) ahora va ser más complicada, cumplir horarios, tener mucha precaución en cambiar nuestros hábitos (…) organizarnos para este nuevo período”, destacó Romo.

Según la ministra, la etapa de distanciamiento que se iniciará el 4 de mayo se basa en que el país ya ha cumplido la cuarentena y a que “ya pasó el pico de la pandemia” en la mayor parte de las provincias del país, pero que “de ninguna manera la emergencia se ha terminado”.

La funcionaria, sin embargo pidió a los ecuatorianos no confiarse porque un exceso de confianza, cualquier descuido o una sensación de falsa seguridad podría llevar a nuevos rebrotes. Advirtió que si no actúan con responsabilidad y disciplina volverán las restricciones de la primera etapa de aislamiento social.

Ecuador superó el 23 de abril los 22 000 casos confirmados, tras divulgarse resultados de pruebas que habían estado realizando.

La cifra de muertes por COVID-19 en Ecuador puede ser 15 veces más alta que los números registrados oficialmente, sugiere una investigación del diario The New York Times. La cantidad real que se estima ubica al país sudamericano como uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus y el número de fallecidos no para de crecer.

No son pocas las imágenes que circulan en las noticias y en Internet de cuerpos abandonados en las calles de Ecuador, así como el precario recurso del ataúd de cartón que se está utilizando para enterrar a las víctimas de COVID-19.

(fuente: Sputnik)