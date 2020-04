Saqueos y protestas en varias ciudades de Colombia

Habitantes de las villas miseria de las principales ciudades de Colombia protagonizaron saqueos y protestas ante la falta de respuesta del gobierno a la enorme cantidad de colombianos que se quedó sin su principal fuente de ingresos

El presidente Iván Duque ordenó el aislamiento obligatorio en todo el país para enfrentar al Covid-19, pero no asegura el sustento de los colombianos.

En la ciudad de Medellín hubo piquetes y saquearon camiones con ayudas humanitarias antes de que fuesen repartidas, mientras que en Bogotá y Cali los pobladores salieron a protestar e hicieron sonar cacerolas. Dicen no haber recibido las ayudas prometidas al comienzo de la cuarentena.

La situación se desbordó principalmente en Medellín, capital de Antioquia, donde un camión con víveres fue saqueado en el barrio Olaya Herrera. Escenas como estás se vienen viviendo desde el pasado fin de semana.

La alcaldía de la ciudad comenzó a repartir en los últimos días 170.000 ayudas a familias de escasos recursos, las que previamente debían inscribirse por internet o ser seleccionadas por funcionarios públicos que recorrieron los barrios. Pero muchas de esas entregas fueron saqueadas.

En Cali, capital del Valle del Cauca, un centenar de habitantes salieron a la calle para protestar ante las promesas incumplidas del municipio.

“La gente tiene hambre, está saliendo de sus casa arriesgando sus vidas y no les han traído comida. Nos dijeron que nos habían mandado dos camiones y no nos han mandado nada, no nos ha llegado nada”, aseguró una coordinadora barrial, citada por la agencia EFE.