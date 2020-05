Destacan en China potencialidades del interferón cubano contra la Covid-19

Representantes de China y Cuba resaltaron las potencialidades probadas del Interferón alfa 2B humano recombinante (IFNrec), producto líder de la biotecnología de la nación caribeña, contra la Covid-19, y también su relevancia en los lazos de cooperación entre las dos naciones.

El embajador cubano en Beijing, Carlos Miguel Pereira, y He Yongshan, presidente de la empresa mixta Changchun Heber Biological Technology Co., Ltd (ChangHeber), coincidieron en videoencuentro en que los resultados de esta etapa son históricos y ponen en buen momento los nexos bilaterales.

El antiviral fue uno de los medicamentos escogidos por las autoridades sanitarias de China durante la fase más álgida del enfrentamiento a la Covid-19 y demostró efectividad para proteger y estimular el sistema inmunológico.

Pereira enfatizó en que ello sirvió de oportunidad para conocer mejor la biotecnología cubana y sus fortalezas tanto en el gigante asiático como en el resto del mundo, pues el IFNrec consolidó su reconocimiento global y numerosas naciones lo solicitaron para incorporarlo a los tratamientos contra la peligrosa neumonía.

Según puntualizó, tal resultado conlleva a prepararse con vistas a un alza en la producción y demanda del fármaco, por su poder preventivo y de reforzamiento de las defensa del organismo humano.

En ese sentido, el diplomático llamó a retomar y darle seguimiento a otros programas con la ChangHeber para el desarrollo, estudio e introducción de nuevos medicamentos y terapias de salud.

He, por su parte, ofreció una actualización sobre el trabajo de la compañía y coincidió en la necesidad de avanzar en las distintas etapas de otros proyectos conjuntos que permitan ampliar la cartera de ofertas.

Durante el encuentro, la parte cubana agradeció el donativo de insumos médicos que envió la ChangHeber al país caribeño, al mismo tiempo que detalló la situación de la pandemia allí y los esfuerzos en marcha para contenerla.

Comentó del progresivo control sobre la Covid-19 en los últimos días, con un incremento en la cifra diaria de recuperados y un declive significativo en las de muertos, nuevos contagiados y casos críticos.

Se mencionó que en el contexto de la lucha contra la mortífera neumonía, nuevos fármacos aplicados en Cuba demostraron resultados promisorios y tuvieron un rango de efectividad de entre 80 y más de 90 por ciento en los pacientes infectados.

Entre otras cuestiones, se remarcó en que esos logros se producen pese a la intensificación del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos y que obstaculiza el acceso a los suministros y materias primas imprescindibles para la salud.

(fuente: PL)