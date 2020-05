Destinarán parte de oro venezolano retenido en Reino Unido a alimentos y medicinas

El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega, dió a conocer un acuerdo con la ONU para destinar una parte del oro retenido en el Banco de Inglaterra, valorado en 1.000 millones de dólares, a la compra directa de medicinas, alimentos y equipos médicos para enfrentar la pandemia del coronavirus.

“Acordamos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que recibieran los fondos directamente. No es mi palabra, no es que estoy diciendo que yo voy a comprar alimentos, medicinas y equipos médicos, sino la ONU y ellos no se van a prestar a nada oscuro, que no sea neutral, independiente”, informó Ortega a la prensa.

No obstante, la autoridad monetaria de Venezuela especificó que debe esperarse el fallo de un juicio expedito ante una corte de Londres, donde el gobierno venezolano demandó al Banco de Inglaterra “por robar 31 toneladas de oro” bajo su resguardo. La primera audiencia para analizar esta situación está prevista para hoy jueves.

Desde octubre de 2018, Venezuela trata de retirar sus lingotes del Banco de Inglaterra. En ese entonces, el país sudamericano guardaba 14 toneladas de oro en la institución británica y ahora las reservas ascienden a 31 toneladas, lo que equivale a unos 1.200 millones de dólares.

El Reino Unido se niega a entregar los recursos al Estado venezolanono por que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, sino al diputado opositor Juan Guaidó, quien en enero de 2019 se autoproclamó “presidente encargado”.

El propio Guaidó solicitó en 2019 a la entonces primera ministra británica, Theresa May, que retuviera esas reservas de oro, porque, según él, la repatriación a Venezuela de esos activos sería una “transacción ilegítima”.

Entre tanto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó esta semana a Guaidó de “delincuente de cuello blanco”, por intentar apropiarse de esos recursos. “Decidieron hacer un complot para quedarse con el oro de Venezuela, patrimonio público de la Nación”, enfatizó.

Además, anunció que Maduro solicitó llevar al Banco de Inglaterra ante la Corte Penal Internacional (CPI) por cometer “delitos de exterminio” y “lesa humanidad”, tipificados en el Estatuto de Roma.

