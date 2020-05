Expresa OMS que el nuevo coronavirus puede convertirse en endémico

Michael Ryan, director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que quizás el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, no desaparecerá nunca y la población deberá adaptarse a vivir con él.

Apuntó que “es difícil predecir, pero este coronavirus puede convertirse en endémico y no desaparecer nunca, como ocurrió con el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), causante del Sida” y que -al no desaparecer- lo hemos asumido.

“Si encontramos una vacuna muy efectiva, podemos distribuirla a todo el que la necesita y lograr tener una oportunidad de eliminar la Covid-19”, manifestó .

Ryan indicó que este nuevo coronavirus llegó a la población humana por primera vez y, por tanto, “es muy difícil predecir cuándo lo venceremos”.

El SARS-CoV-2, cuyos primeros casos se detectaron en la ciudad china de Wuhan a finales del año pasado, ya ha contagiado a más de 4.4 millones de personas en el mundo y causado a la fecha cerca de 300.000 mil fallecimientos.

(fuente: Telesur)