Ola de indignación recorre EE.UU. por asesinato racista (+videos y fotos)

Pese a la pandemia de la Covid-19, miles de personas salieron a las calles de Minneapolis desde el 27 de mayo, un día después de trascender en un dramático video que se hizo viral en Internet cómo un policía blanco presionaba con una de sus rodillas el cuello de Floyd y este, casi en la agonía, pedía auxilio y decía: ‘No puedo respirar’.

Esa frase devino en el principal cántico de los manifestantes en esta nueva oleada de indignación por un crimen que tiene una extensa lista de antecedentes en esa norteña nación.

‘Ser negro en Estados Unidos no debería ser una sentencia de muerte’, afirmó el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, al hablar sobre el trágico incidente.

‘Durante cinco minutos, vimos como un oficial blanco presionó su rodilla contra el cuello de un hombre negro. Durante cinco minutos. Cuando escuchas a alguien pidiendo ayuda, se supone que debes ayudar. Este oficial falló en el sentido humano más básico’, dijo.

Mientras Frey hizo un llamado a la paz y admitió que el estallido de protestas en Minneapolis ‘es el resultado de tanta ira y tristeza acumulada’ por todo lo que ha vivido la comunidad negra, el presidente Donald Trump tildó de ‘matones’ a los manifestantes.

Las voces de condena se expanden. Las protestas recuerdan otras jornadas por hechos similares.

Bridgett Floyd, hermana de la víctima, exigió que los cuatro policías involucrados en el arresto fueran acusados de asesinato, pero en Estados Unidos hay también otra enfermedad endémica para casos como estos: la impunidad.

I AM PLEADING WITH YOU. LAKE AND PARK. GAS STATION WILL BLOW. THERE ARE FAMILY HOMES BEHIND IT. pic.twitter.com/x6XomKGf8h

— Keaon Dousti کیان (@KeaonDousti) May 30, 2020