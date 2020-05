Policía de Minneapolis bajo protesta (+videos y fotos)

La muerte de George Floyd a manos de un policía durante un arresto fue el detonante de esta nueva ola de protestas. Un vídeo donde se muestra a Floyd en el piso, mientras era asfixiado por un oficial con su rodilla y en donde se escucha al hombre decir que no podía respirar, causó indignación entre varios sectores de la sociedad que no dudaron en salir a las calles.

this is incredible. the minneapolis 3rd precinct is on fire and people are liberating police equipment from the building (via @UR_Ninja ) pic.twitter.com/DA49oMRhe8

— Janus would rather be dry but at least she’s alive (@zenalbatross) May 29, 2020