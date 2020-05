Repudian en Costa Rica pretensión de EE.UU. de calumniar a Cuba

El Comité Costarricense de Solidaridad con Cuba, CCSC, repudió la decisión del gobierno de Estados Unidos de volver a incluir a Cuba en la lista de los países que supuestamente no colaboran con la lucha contra el terrorismo.

Poner a Cuba en la lista no es solo un retroceso -ya que Cuba no está en esa lista desde 2015-, sino que se suma a las múltiples agresiones que comete un imperio deslucido y fracasado, en su pretensión de “recobrar un protagonismo internacional que ya no tiene”, apunta el CCSC.

El pronunciamiento del CCSC, divulgado en redes sociales, señala que unen su voz solidaria a las que en todo el mundo denuncian la falta a la verdad y la conspiración para desacreditar, calumniar y perjudicar al gobierno y pueblo de Cuba.

Indica el pronunciamiento que la nación caribeña vive un injusto bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por Estados Unidos por más de 60 años y tiene que bregar con otras múltiples agresiones, como el ataque a la embajada cubana en Washington, acontecido el 30 de abril pasado.

Esta agresión ha sido encubierta por el gobierno norteamericano, eludiendo su responsabilidad y en franca obstrucción de la más elemental investigación de los hechos, para cumplir con sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional, precisa el CCSC.

“Instamos a la comunidad internacional a pronunciarse en contra de la inclusión de Cuba en dicha lista, medida que no solo es injusta, sino que sus argumentos carecen de verdad. ¡Viva Cuba! y ¡Viva la solidaridad entre los pueblos!”, concluye el texto del Comité Costarricense de Solidaridad con Cuba.

(fuente: PL)