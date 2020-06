Afirma Bolton que si Trump es reelecto se hundiría Estados Unidos

En una entrevista concedida a la cadena local de televisión ABC News y publicada este domingo el exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton afirmó que espera que se recuerde a Donald Trump como un presidente de un solo mandato, que no hundió irreparablemente al país en una espiral descendente; y agregó: “Podemos olvidarnos de un mandato. Estoy más preocupado si fuera por dos .

Bolton calificó de “peligroso” e “inexperto” al presidente de EEUU, Donald Trump, y espera que no salga reelegido, pues el país se hundiría en una espiral.

En otra entrevista concedida al diario británico The Telegraph, Bolton advirtió que Trump “carecía de aptitud para ser presidente” y que el pueblo debe saber esta realidad, por eso escribió su libro titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir (La habitación donde sucedió: un recuerdo de la Casa Blanca).

Trump, de acuerdo con Bolton, “entró con muy poco conocimiento personal de cómo funcionaba el Gobierno y no tenía interés en aprender” y consderó que cuando “estás en una posición superior tienes la obligación de decir la verdad”.

Se espera que el polémico libro salga a la venta mañana martes, aunque el gobierno estadounidense trató de evitar su publicación, con el argumento que puede poner en peligro la seguridad nacional.

Las revelaciones de Bolton sobre cómo maneja Trump el país, de acuerdo con distintos expertos, podrían impedir prácticamente la reelección del gobernante.

(fuente: HispanTV)