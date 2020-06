Arremete la policía contra periodista de Sputnik durante protestas en Washington

La periodista de Sputnik Nicole Roussell resultó herida por balas de goma de la policía mientras cubría las protestas por la muerte de George Floyd en Washington, informó este martes la agencia rusa de noticias.

“Estuve cerca de la Casa Blanca esta noche cubriendo las actuales protestas cuando la Policía comenzó a disparar contra los manifestantes. Me acerqué corriendo para obtener imágenes de lo que estaba sucediendo y la Policía rápidamente comenzó a disparar lo que creo que era una combinación de granadas de aguijón y balas de goma”, relató Roussell.

“Varias veces antes de que me dispararan dije verbalmente que soy representante de la prensa. También llevaba mi acreditación de periodista en el cuello. Otros miembros de la prensa fueron sometidos a un trato similar, al igual que los manifestantes”, declaró la periodista.

A Roussell le dispararon con una bala de goma en la pantorrilla cuando filmaba a los manifestantes en momentos en que eran “rociados con gas pimienta en los ojos”.

“La herida inmediatamente se volvió púrpura, se levantó y comenzó a sangrar. Un policía con equipo antidisturbios me empujó al suelo y me atropelló, y solo me paré una vez que un manifestante me ayudó mientras me instaba a levantarme rápidamente”, apuntó Roussell.

Durante la semana pasada, numerosos periodistas de Fox News, RIA Novosti, DW, CBS, Vice y otros han recibido heridas en medio de las violentas protestas en varias ciudades estadounidenses.

(fuente: Sputnik)