Desaprueba Jefe del Pentágono uso de fuerzas militares para reprimir manifestaciones

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, se distanció del presidente Donald Trump al oponerse al uso de las fuerzas militares en servicio activo para hacer frente a los manifestantes en todo el país que protestan contra la injusticia racial y la brutalidad policial.

“Digo esto no sólo como secretario de Defensa, sino también como ex soldado y como ex miembro de la Guardia Nacional. La opción de utilizar fuerzas en servicio activo en un papel de aplicación de la ley sólo se debe utilizarse como último recurso y únicamente en las situaciones más urgentes y graves. No nos encontramos en ninguna de esas situaciones ahora”, expresó el jefe del Pentágono.

La declaración de Esper lo pone en conflicto con Trump, quien el lunes anunció que podría invocar la Ley de Insurrección de 1807 para reprimir las protestas por el asesinato de George Floyd el 25 de mayo por un oficial de policía blanco en la ciudad de Minéapolis.

“No apoyo la invocación de la Ley de Insurrección” , dijo Esper. La ley de 213 años de antigüedad autoriza al presidente el despliegue unilateral de las fuerzas armadas en territorio nacional.

Trump había afirmado que enviaría a “miles y miles de soldados fuertemente armados, personal militar y agentes del orden” a restablecer el orden si los funcionarios estatales y locales no lo hacían.

Según informes, la policía utilizó gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y balas de goma contra las manifestaciones en su mayoría pacíficas para despejar la calle para el presidente y su comitiva.

Ahora que los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía parecen haber disminuido en Washington D.C., los soldados en servicio activo desplegados en la capital del país han empezado a regresar a sus bases de operaciones hoy, informaron medios estadounidenses.

(fuente: Telesur)