Desenmascadas las mentiras sobre Memorándum con Irán contra Cristina Fernández

Con una frase contundente, ‘lawfare al palo’, la vicepresidenta argentina subrayó cómo se cayeron todas las mentiras sobre la conocida causa del Memorándum con Irán, una de las varias abiertas en su contra durante el mandato de Mauricio Macri.

Se trata del memorándum de entendimiento con ese país, rubricado en 2013 bajo su mandato, uno de los varios casos contra la exprimera mandataria, acusada de traición a la patria por presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en 1994, con la cual los medios hegemónicos hicieron titulares en reiteradas ocasiones.

Con un video difundido en su cuenta oficial en twitter, la vicemandataria se refiere al tema a partir de un reciente informe de Interpol entregado al juez Martínez Giorgi por ese organismo internacional, que confirma de manera certera que nunca hubo presiones del gobierno argentino para bajar las alertas rojas en relación con los iraníes acusados de cometer el atentado.

En el audiovisual, de más de dos minutos y con su voz en off, explica Cristina Fernández que el pasado 22 de junio se cayeron todas y cada una de las mentiras con las que armaron la causa sobre el Memorándum.

“¿Que quién fue? ¿Cómo fue que se descubrieron esas mentiras? ¿Que si fue algún juez de instrucción, fiscal o algún tribunal de alzada del Poder Judicial argentino? No, no, no. De ningún modo. Fue Interpol. Sí, te acuerdas, ¿no? Interpol. Seguro que te acuerdas de las pelis”, apunta.

La vicepresidenta subraya que ese organismo internacional le respondió en un detallado y prolijísimo informe a un juez de Comodoro Py que las famosas alertas rojas dictadas en el 2007 por la Asamblea General de Interpol contra los acusados iraníes, siempre estuvieron vigentes y permanecieron inalteradas.

¿Por qué?, agrega la vicepresidenta argentina y añade: porque el único que podía pedir su levantamiento, era, obviamente, el juez de la causa.

En el video, Cristina recuerda al fallecido excanciller Héctor Timerman, uno de los acusados también en esta causa.

“Cómo me hubiera gustado que Héctor pudiera estar viendo todo esto, estar con nosotros en este momento, donde las mentiras de causas mediáticas y armadas se derrumban como un castillo de naipes”, dice.

“Una pena que no esté con nosotros y también una inmensa pena que sea un organismo internacional el que haya tenido que venir a hacer justicia en mi país. Que también es el tuyo”, concluye la vicemandataria, quien durante el gobierno anterior denunció cómo fue víctima de una persecución judicial y política sin precedentes.

(fuente:PL)