Estrategia electoral de Trump con Cuba podría ser contraproducente

Las restricciones impuestas por Donald Trump contra Cuba son parte de una estrategia de año electoral para ganar votos en Florida, pero podrían ser contraproducentes, indicó hoy el servicio de noticias Bloomberg.

En un artículo titulado Trump Defies Demographics by Courting Cuba Hardliners in Florida (Trump desafía la demografía cortejando a los intransigentes de Cuba en Florida), el medio recordó que en las últimas semanas la administración norteamericana emitió nuevas medidas coercitivas y ordenó a la cadena hotelera Marriott International Inc. detener sus operaciones en el país caribeño.

“Tales acciones son parte de una política que proviene del típico libro de jugadas para un presidente republicano que enfrenta la reelección: hacer un llamamiento a los cubanoamericanos influyentes en el sur de Florida que han apoyado al Partido Republicano durante décadas por su desdén compartido por los líderes de Cuba”, apuntó el material.

Sin embargo, añadió Bloomberg, “los cubanoamericanos anticomunistas más viejos están falleciendo y una generación más moderada está tomando su lugar, por lo que los movimientos podrían parecer fuera de lugar”.

El servicio noticioso añadió que los cubanoamericanos más jóvenes estaban entusiasmados con la distensión de corta duración lograda por el expresidente Barack Obama (2009-2017) y el exvicepresidente Joe Biden, ahora oponente de Trump en 2020.

“Comprender los cambios en el electorado de Florida podría marcar la diferencia en una carrera muy disputada. A Trump le resultará difícil obtener los 270 votos del Colegio Electoral que necesita para ganar la Casa Blanca sin los 29 de Florida”, advierte el artículo.

Biden, quien en abril dijo que en gran parte restablecería las políticas de la administración previa hacia Cuba, tiene una ventaja de 6,8 puntos porcentuales sobre Trump en Florida, 49 a 42,2 por ciento, según el promedio de encuestas del portal digital RealClearPolitics.

El medio señaló que los cubanoamericanos del área de Miami siguen siendo predominantemente republicanos, pero los más jóvenes y de segunda generación tienden a ser más independientes.

Asimismo, añadió que si bien Trump ha hecho gestos hacia los cubanos del estado sureño, su importancia histórica entre el electorado latino de Florida se está reduciendo.

“Cientos de miles de puertorriqueños, que generalmente se inclinan hacia los demócratas, huyeron a Florida después de que el huracán María devastó la isla en 2017, lo que se sumó a una comunidad ya floreciente en el centro de Florida”.

Bloomberg citó a Guillermo Grenier, presidente del departamento de estudios globales y socioculturales de la Universidad Internacional de Florida, quien declaró que en Miami hay cubanos a favor de Trump, pero no van a darle la victoria en Florida.

“Esa división dentro del voto cubano, más los otros latinos que han entrado en el estado, hace que el voto cubano no sea un bloque de votación tan poderoso”, consideró.

(fuente. PL)