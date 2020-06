Pertierra: Medidas contra Cuba, guiño a ultraderecha de Miami

Las más recientes medidas del Gobierno de Estados Unidos hacia Cuba son una vuelta más de tuerca en línea con la actual política del presidente Donald Trump contra la isla, afirma el abogado José Pertierra.

‘Esa es la línea desde que el régimen de Trump asumió el poder. Han querido apretar las tuercas contra el pueblo cubano y desmantelar las gestiones que hizo el anterior presidente (Barack) Obama’, expresó el abogado cubano, residente en Washington D.C., en entrevista exclusiva con Prensa Latina.

Ha sido una meta en gran parte también de los asesores que se buscó Trump para América Latina y un acuerdo negociado con ciertos legisladores republicanos del sur de la Florida, precisó en diálogo a propósito del anuncio el 3 de junio por el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, de un nuevo paquete de medidas que afectan al pueblo de la mayor de las Antillas.

Pompeo informó la inclusión de siete entidades de la nación caribeña en la Lista restringida de Cuba: la Financiera Cimex s.a. (Fincimex), tres hoteles, dos centros de buceo y un parque marino para turistas, bajo pretextos ilegítimos.

Pertierra afirmó que es evidente que desde el principio de su mandato ‘Trump le cedió la potestad de política exterior hacia Cuba y hacia Venezuela a ciertos congresistas de ultraderecha de Miami, Marcos Rubio, Mario Díaz Balart y otros’.

Señaló el abogado, quien representó al Gobierno de Venezuela en el caso del terrorista internacional Luis Posada Carriles, que todo ha sido ‘a cambio de cierto apoyo en el Congreso por los miembros del gabinete que Trump quería, jueces de derecha que Trump quería’.

Destacó que ahora el país está en vísperas de la elección presidencial en noviembre y el estado de Florida es clave para Trump. ‘Él busca ganar la Florida a todo costo y las encuestas le dicen que una política anticubana y antivenezolana le trae votos en el sur de la Florida de parte de la comunidad de extrema derecha de ahí’.

Sin embargo, alertó que en ese estado ‘un tiro suelto en todo ese cálculo que ha hecho Trump son los puertorriqueños. Ahora hay más puertorriqueños que nunca en la Florida y ellos no comulgan con Trump especialmente después del huracán María (2017)’.

Pertierra comentó que el actual mandatario podría lograr la reelección si gana en ciertos estados clave: Wisconsin, Michigan Pennsylvania como hizo en el 2016.

Pero si pierde la Florida no creo que consiga los votos electorales necesarios para ganar la presidencia, puntualizó durante la entrevista que también abordó otros temas de actualidad en ese país como el impacto de la pandemia de la Covid-19 y la ola nacional de protestas tras el asesinato por la policía del afroamericano George Floyd.

El cálculo que ellos han hecho es que necesitan la Florida para ganar las elecciones. No hay camino hacia la Casa Blanca para los republicanos si no pasa por la Florida, por eso el necesita el voto de la ultraderecha cubana, de la ultraderecha venezolana, opinó.

Respecto al atentado perpetrado el 30 contra la embajada de Cuba en la capital estadounidense, el cual ‘fue un acto de terrorismo, dispararon treinta y pico de balas contra a la embajada, una de ellas contra la estatua de José Martí y todavía está por pronunciarse el gobierno norteamericano’.

Tampoco han hablado qué están haciendo con la investigación y quieren tildar de loco, que tiene problemas mentales al que cometió semejante acción, señaló el abogado.

Recordó que Cuba y sus diplomáticos han sido blanco del terrorismo desde el triunfo de la revolución. ‘Esto es algo que ha pasado por décadas contra Cuba y Estados Unidos debía estar consciente de eso’.

Igual que Cuba ha sufrido del terrorismo desde el triunfo de la Revolución, Estados Unidos se ha destacado por proteger a los terroristas que atacan la isla, puntualizó.

Enumeró a criminales que vivieron en la impunidad y murieron sin pagar sus culpas como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch; también están los hermanos Novo-Sampol, Pedro Remón, y tantos otros. ‘Todos protegidos por Washington en Miami’.

Por eso, me indigna -pero no me sorprende- que ahora Washington quiera proteger y no procesar como terrorista al que disparó 32 tiros de un fusil automático contra la embajada cubana en la capital estadounidense.

Si verdaderamente el Gobierno de Estados Unidos quiere cumplir con sus obligaciones bajo la convención de protección de relaciones diplomáticas deberían entonces anunciar la investigación, compartirla con Cuba y darle garantías de que las sedes que tienen aquí en Washington y en Nueva York serán protegidas, concluyó. (Prensa Latina)