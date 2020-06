Recaba Rusia el cese de intimidación económica de EE.UU. contra Venezuela

Estados Unidos debe poner fin a su política de intimidación económica contra Venezuela, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, en rueda de prensa.

“A las amenazas contra los aseguradores y dueños de buques ahora se suma la intimidación por Washington a las administraciones de los puertos, los propietarios y los capitanes de buques”, denunció Zajárova.

“Exigimos el cese de tales acciones contra un Estado soberano y recordamos que actualmente la prioridad de Venezuela es superar las discrepancias internas y la desconfianza”, dijo la vocera de la cancillería rusa

También declaró Zajárova que las advertencias de Estados Unidos a los Gobiernos de otros países contra cualquier ayuda en los suministros del combustible iraní a Venezuela “sobrepasan todos los límites”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó el 2 de junio a cuatro entidades y cuatro petroleros relacionados con Venezuela: el buque cisterna de petróleo Athens Voyager con bandera de Panamá; Chios I, de Malta; Seahero, de Bahamas; y Voyager I , que navega bajo la bandera de las Islas Marshall.

Las entidades seleccionadas incluyen Adamant Maritime Ltd., Sanibel Shiptrade Ltd. y Afranav Maritime, en las Islas Marshall; y Seacomber Ltd. en Grecia.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que Washington continuará presionando hasta que cambie el poder en Venezuela.

Rusia advierte del riesgo de una nueva incursión ilegal en Venezuela, liderada por Estados Unidos, desde el país vecino, Colombia.

La presencia de EE.UU. en la proximidad inmediata de Venezuela es una señal de que en cualquier momento se puede realizar una nueva incursión ilegal al país sudamericano, aseveró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

(Fuente: Sputnik)