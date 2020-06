Resalta destacado profesor de EE.UU. ejemplo de Cuba en derechos humanos

Los críticos de Cuba en materia de derechos humanos fracasaron, nunca han podido presentar una evidencia de que la policía asesine a negros como lo hacen en Estados Unidos, afirmó hoy el destaco profesor August H. Nimtz, de la Universidad de Minnesota

En su artículo “El porqué no hay George Floyd’s en Cuba”, publicado en el blog Legal Form, subraya Nimtz que casi nunca en la lista de presuntos abusos de los derechos humanos en Cuba, en particular los elaborados por los críticos estadounidenses, se encuentra la brutalidad policial, específicamente el asesinato de ciudadanos cubanos, y en particular aquellos con raíces en África.

‘Los críticos más escandalosos del régimen represivo cubano, por usar su lenguaje, no pueden presentar ninguna evidencia creíble de que la policía en Cuba asesine a negros como lo hacen en Estados Unidos’, añadió.

Escribió que si el asesinato de Floyd tiene su origen en la institución de la esclavitud racial como argumentan algunos, entonces esperaríamos encontrar resultados similares en Cuba, pero no es así.

Recordó que la esclavitud existió en Cuba casi un siglo antes de que se enraizó en lo que llegaría a ser Estados Unidos e invitó a pensar en otro país americano con una larga historia en ese sentido, Brasil, donde la policía regularmente mata a los negros con impunidad.

Entonces -se preguntó Nimtz- ‘¿qué explica la particularidad cubana? La respuesta es exactamente lo que tomó lugar en 1959: el triunfo de la Revolución cubana’, afirmó.

El profesor de Ciencias Políticas y Estudios Afroamericanos y Africanos hizo un recorrido por la historia reciente de la isla y todo el proceso de transformaciones acontecidos a partir del 1 de enero de ese año, incluida las fuerzas de la policía.

Nimtz reconoció que si los derechos humanos incluyen, como los instrumentos de las Naciones Unidas, los derechos económicos, sociales y culturales como la salud, entonces Cuba lo hace mejor que Estados Unidos.

Ello lo testifica “el trabajo ejemplar que está haciendo (Cuba) en el combate contra la Covid-19, a diferencia de su vecino del norte”, concluyó.

(con información de PL)