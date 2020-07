Tiroteo en Carolina del Sur, EE.UU. deja al menos dos muertos y ocho heridos

Un oficial de la Oficina del Alguacil del Condado de Greenville notó una perturbación en el lugar, llamado Lavish Lounge, poco antes de las 02:00, hora local, cuando se detuvo en el estacionamiento, escuchó disparos y pidió ayuda de emergencia, precisó a la prensa el teniente Jimmy Bolt.

El Departamento de Policía de Greenville y la Patrulla de Carreteras de Carolina del Sur respondieron a la escena, encontraron a cuatro víctimas de disparos dentro del club, y las autoridades conocieron que otras personas estaban siendo transportadas al hospital local Prisma Health en vehículos personales.

De acuerdo con el alguacil Hobart Lewis, en el Lavish Lounge había reunida una ‘multitud muy, muy grande’ para un concierto cuando estalló la violencia, y dijo que no sabía si el club tenía una exención para reunir a tantas personas y servir alcohol durante la pandemia de la Covid-19.

Los casos de coronavirus en Carolina del Sur han aumentado rápidamente y la tasa de resultados positivos del estado es tres veces superior al nivel recomendado, en tanto el gobernador Henry McMaster mantiene restricciones que prohíben las grandes reuniones públicas.

Durante una conferencia de prenas, Lewis añadió que su oficina no estaba seguro de cómo habían comenzado los disparos, y que no tenían una persona de interés que pudieran nombrar, en tanto Bolt declaró a la agencia Associated Press que están buscando a dos sospechosos, pero no pudo proporcionar descripciones.

El tiroteo en ese lugar se produjo luego de que en la madrugada de ayer se registró otro ataque con arma de fuego en Dolce Club, un sitio próximo a Lavish Lounge, el cual dejó a un guardia de seguridad herido.

Bolt indicó que los investigadores están entrevistando a testigos y buscarán cualquier conexión entre los dos incidentes.

Las noticias sobre tiroteos masivos son frecuentes en Estados Unidos, donde se estima que la población de 330 millones de habitantes posee un 46 por ciento de los cerca de 857 millones de armas de fuego existentes en el orbe en manos de civiles.

El Archivo de la Violencia Armada, un grupo sin fines de lucro que posee una base de datos sobre los hechos relacionados con esos artefactos, calculó que desde el inicio del año hubo 262 tiroteos masivos en el país, incluido el de Greenville.