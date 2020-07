Anuncia nueva aerolínea de Canadá vuelos directos a Cuba

La recién creada aerolínea canadiense OWG (Off We Go), con modernos B737-400, ofrecerá vuelos directos a Cuba a partir del próximo 1 de noviembre, según anunció hoy el turoperador Hola Sun Holidays.

La asociación entre el turoperador y OWG permitirá ofrecer vuelos directos a importantes destinos cubanos como cayo Coco, las ciudades de Holguín y Santa Clara, así como al balneario de Varadero, algunos de estos abiertos al turismo de Canadá desde el 1 de julio.

En su página oficial, precisa Hola Sun Holidays que las aeronaves partirían desde la ciudad de Toronto, capital de la provincia de Ontario.

Este año ya se ha visto cierres de aerolíneas, con muchas otras anunciando importantes recortes a largo plazo. La compañía aérea bandera Air Canada y su filial de ocio Air Canada Rouge están entre las que esbozaron las principales retiradas de aviones y reducciones de flota.

Sin embargo, la semana pasada Nolinor Aviation, con 27 años de experiencia, informó el establecimiento oficial de la empresa, momento en el que destacó que desde 2018 trabajaba para crear una aerolínea que la posicionará en el mercado de vuelos turísticos.

(fuente: PL)