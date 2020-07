Bloquean en EE.UU. libro de sobrina de Trump sobre la vida del presidente

Bajo el argumento de que viola el acuerdo de confidencialidad relacionado con el patrimonio del padre del presidente, el juez Hal B. Greenwald de la Corte Suprema del estado de Nueva York falló en detener la publicación hasta decidirlo el próximo 10 de julio de la obra “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man”.

El libro, titulado en español “Demasiado y nunca es suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”, ya ha ascendido a la cima de las listas de best-sellers basadas en preventas, lo que subraya el intenso interés en la historia de un miembro de la familia tóxica Trump.

El libro iba a ser publicado el 28 de julio, pero ahora se decidirá en la fecha mencionada, cuando los representantes de ambas partes tendrán que reunirse ante el juez, que evaluará si los reclamos de Robert S. Trump tienen fundamento.

El abogado de Mary L. Trump criticó la medida del juez por considerar que el texto, “que aborda asuntos de gran interés público e importancia sobre un presidente en ejercicio en un año electoral, no debe ser suprimido ni siquiera por un día”

En material promocional para el libro, la editorial Simon & Schuster dijo que la sobrina de Trump “arroja una luz brillante sobre la oscura historia de su familia para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza la salud, la seguridad económica y el tejido social del mundo”.

Simon & Schuster asegura también que ya tiene impresas 75 000 copias y argumenta que sería inconstitucional evitar que distribuyera el libro, por lo que apelará la decisión del juez neoyorquino.

La polémica por este texto ha sido aún mayor que la despertada por “The Room Where It Happened: A White House Memoir” (La habitación donde ocurrió), el libro escrito por el exasesor de Seguridad de la Casa Blanca John Bolton, publicado hace tan solo una semana.

Esto ocurrió después de que la Casa Blanca había tomado medidas para que no fuera publicado y evitar así que salieran a luz los trapos sucios del gobernante republicano.

Además de revelar decisiones controvertidas del presidente en cuanto a política exterior, Bolton en su libro se refiere a Trump como un “adicto al caos” a quien solo le importa nada más que ser reelegido, y cree que el magnate republicano no está apto para llevar las riendas de EE.UU.

