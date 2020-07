La Revolución cubana fue muy impactante en mi vida dice Margaret Randall:

Poeta feminista, escritora, fotógrafa y activista social estadounidense. Ha vivido períodos en Brasil, España, México, Nicaragua y La Habana, también cortas estancias en Perú y Vietnam. En la década de 1960, fue coeditora de El corno emplumado (The plumed horn), un diario bilingüe de estilo literario que durante ocho años acogió las firmas más significativas y dinámicas de la época. Autora de 80 libros, entre ellos Cuban women now; Sandino´s daughters; Walking to the edge, essays of resistance; Narrative of power: essays for an endangered century; Cristianos en la Revolución y To change the world: my years in Cuba (En ecured.cu