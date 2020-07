Preocupada la Santa Sede por posibles acciones de EE.UU e Israel en Palestina

La Santa Sede expresó a Estados Unidos e Israel su preocupación sobre las posibles acciones unilaterales que podrían agravar la búsqueda de la paz entre israelíes y palestinos, y la situación en el Medio Oriente.

Un comunicado de la Sala de Prensa del Vaticano informó que la víspera el Secretario de Estado, cardenal Pietro Parolín, se lo expresó a los embajadores de EE. UU. e Israel, acreditados ante la Santa Sede.

Como se declaró el 20 de noviembre de 2019 y el 20 de mayo de 2020, la Santa Sede reitera que los Estados de Israel y de Palestina tienen derecho a existir, y vivir en paz y seguridad, dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente, indicó la nota vaticana.

Igualmente, apela a las partes para que se esfuercen en la reapertura del camino de las negociaciones directas sobre la base de las resoluciones relevantes de la ONU, facilitada con medidas que sirvan para restablecer la confianza recíproca.

En ese sentido, exhortó a los dos países a tener “el coraje para decir sí al encuentro y no a la confrontación; sí al diálogo y no a la violencia; sí a la negociación y no a la hostilidad; sí al cumplimiento de acuerdos y no a las provocaciones; sí a la sinceridad y no a la duplicidad”, como expresó el papa Francisco en junio de 2014.

(fuente: PL)