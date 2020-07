Siguen airosos en lucha contra la Covid-19 en Haití médicos cubanos

No obstante, aquí continúan trabajando los profesionales de la isla, que en los últimos tres meses atendieron a más de 150 pacientes con resultados alentadores, confirmó a Prensa Latina Luis Orlando Olivero, coordinador de la Brigada Cubana.

Los especialistas se unieron desde abril último al principal centro de tratamiento de Covid-19, situado en esta capital, que fue puesto en marcha gracias a la labor de profesionales de la mayor de las Antillas.

Olivero explicó a esta agencia que la instalación sanitaria es un hospital nuevo, que nunca se había utilizado y previsto en el futuro postpandemia como un centro de traumatología, ‘pero que nuestros ingenieros y el personal de la brigada puso en alta todo el equipamiento, ya sean los ventiladores, monitores, incinerador, laboratorio, rayos x y ultrasonido’, detalló.

Señaló, asimismo, que los especialistas han salido airosos en el combate de la enfermedad, sobre todo en aquellos casos donde pudieron tratar los síntomas a tiempo, ‘porque aquí por problemas culturales o de otra índole, políticos, sociales, la gente prefiere no ir al hospital para después no correr el riesgo de que les afecten su integridad física, su casa, su familia’, lamentó. El centro de tratamiento situado en la avenida de Delmas, la más neurálgica de esta capital, no ha cesado sus funciones desde su inauguración, subrayó Olivero.