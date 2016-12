La Universidad de La Habana informa sobre los requisitos de ingreso

Gloriadelys Wright Hernández

A raíz de las transformaciones en la Educación Superior para el próximo periodo lectivo, la Universidad de La Habana (UH) dio a conocer los requisitos de ingreso para acceder a los Cursos por Encuentro y a Distancia, y el plan de plazas por cada carrera.

Gisela Morales, especialista del departamento de Comunicación Institucional de la UH, informó a la ACN que Contabilidad y Finanzas, Historia, Derecho y Ciencias de la Información son las especialidades disponibles para la Educación a Distancia (EaD), de las cuales el aspirante solo podrá optar por una.

Como parte de las medidas adoptadas a partir de 2016, quienes deseen las modalidades semipresenciales no están obligados a realizar los exámenes de ingreso; no obstante, si la demanda es superior a los cupos convocados cada institución aplicará criterios de selecciones pertinentes, transparentes y cuyos resultados puedan ser reclamables.

Sobre el tema, la especialista comunicó que la UH efectuará un ejercicio de oposición para valorar las habilidades básicas que debe poseer el futuro estudiante, así como también su conocimiento sobre cultura general y el perfil de la carrera solicitada.

La casa de altos estudios de la capital realizará una prueba escrita, en la que a través de preguntas cerradas, a completar, verdaderos o falsos y de redacción, se evaluará el uso del lenguaje, el razonamiento lógico y la proyección social.

Morales significó que una vez culminado este tipo de evaluación, cada facultad publicará los resultados, ordenados de modo decreciente en un escalafón en el cual no se requerirá una puntuación mínima, y agregó que para cada carrera de la EaD se destinaron 200 plazas.

Al referirse a los Cursos por Encuentro (CpE), anunció que este año la UH ofrece Contabilidad y Finanzas, Economía, Ciencias de la Información, Comunicación Social, Derecho, Sociología, Historia y Psicología.

Además, añadió que existen matrículas para Turismo, Licenciatura en Alimentos, en Farmacia y Preservación y gestión de patrimonio histórico y cultural, aunque precisó que estas plazas se destinan a los organismos priorizados y afines a la carrera con los cuales existe convenio.

Las solicitudes se realizarán en la facultad de la UH correspondiente, y para ello los interesados deben presentar el certificado original y la fotocopia de la culminación de estudios de la enseñanza media, dos fotos tipo carné y el carné de identidad actualizado, subrayó.

De acuerdo con el cronograma, del 22 de febrero al 11 de marzo el aspirante deberá llenar la solicitud, el 19 se realizará el ejercicio de oposición, el cuatro de abril se publicarán los resultados, ese día y el siguiente se atenderán las reclamaciones, y el 18 se darán a conocer las plazas vacantes y el cronograma de reoferta.

En aras de atemperarse a los cambios sociodemográficos que vive el país, y del aprovechar las potencialidades de los universitarios en pos del desarrollo económico de la nación, el Ministerio de Educación Superior adopta medidas, a partir del curso 2016-2017. (ACN)