Religiosos cubanos apoyan a Pastores por la Paz

A continuación transmitimos el mensaje de apoyo de organizaciones religiosas cubanas a la Fundación Pastores por la Paz, a la cual el gobierno estadounidense retiró el estatus de organización caritativa exenta de impuestos

La Habana, 25 de agosto de 2016

“Año 58 de la Revolución”

Amigos en el Mundo, la presente misiva es con el objetivo de dar nuestro más profundo apoyo a las hermanas y hermanos de IFCO/Pastors for Peace. Estos hermanos por más de 30 años han desarrollado una intensa labor social de forma no prosélita y no lucrativa en contra de abusos, discriminaciones y a favor de los Derechos Humanos Universales; especialmente con Cuba han tenido una aptitud de oposición al bloqueo que el Gobierno de Estados Unidos nos ha impuesto por más de 50 años.

El querido hermano Lucius Walker demostró una solidaridad entrañable a favor de aquellos pueblos en sufrimiento perenne por precariedad; en Cuba le agradecemos el apoyo solidario y sin otra remuneración que no sea el amor y la amistad con el cual las Instituciones Religiosas, Hospitales y Escuelas pudimos ejercer nuestras funciones en condiciones tan especiales como las que nos impone el bloqueo.

Por tales motivos no entendemos la situación que hoy presentan nuestros hermanos de IFCO (Interreligious Foundation for Community Organization Pastors for Peace), cuando el pueblo cubano ha sido uno de los beneficiarios directos de múltiples donativos que han incluido equipamiento médico y medicinas entre otros, además de conjunto con el pueblo cubano y otros pueblos del mundo han luchado en contra de las desigualdades sociales.

Estamos de acuerdo con lo expresado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), que un ataque a IFCO es un ataque contra la solidaridad. Exhortamos a todos los amigos religiosos y no religiosos del Mundo a sumarse a este reclamo.

¡Viva el diálogo interreligioso!

¡Viva la solidaridad entre todos los pueblos!

Federación de Espiritistas de La Habana

Asociación Cultural Yoruba de Cuba

Consejo Supremo Asociación Abacuá de Cuba

Institución Religiosa Bantú de Cuba