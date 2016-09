Editorial: El bloqueo no ha cambiado su intención genocida

Nuestro país sigue siendo objeto de la inhumana y despiadada guerra económica de Estados Unidos, nación que hasta ahora hace caso omiso a los llamados casi unánimes de la comunidad internacional expresados en las 23 resoluciones de la Asamblea General de la ONU en oposición a esa fracasada política que persiste, con nuevos métodos, en la violación de los derechos humanos del pueblo cubano.

“No hay sector en Cuba que no sufra las consecuencias del bloqueo, no hay familia cubana que no sufra con el bloqueo”, aseveró el canciller Bruno Rodríguez Parrilla al presentar el informe cubano para las Naciones Unidas. Siete de cada diez familias nacieron bajo esas condiciones y han tenido que desenvolverse con las drásticas restricciones que impone tal política de agresión estadounidense, sobre todo para adquirir alimentos y medicinas.

En 1995, en Nueva York, para participar en la Asamblea General en ocasión del 50 aniversario de la ONU, Fidel señalaba que “el bloqueo es cruel, es duro, es una medida impuesta contra el pueblo, contra hombres, mujeres y niños, es incluso un acto genocida”.

El bloqueo, efectivamente, constituye un crimen internacional de genocidio, conforme a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aprobada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1948, porque es “un acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional”.

Es, además, una violación del derecho internacional que prohíbe a todo Estado el uso de sanciones económicas, políticas o cualquier otro tipo de medidas para forzar a otro Estado con el propósito de obtener subordinación al ejercicio de los derechos soberanos, sobre todo a la libre autodeterminación.

Esa agresión norteamericana persiste a pesar del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Hay en marcha una campaña mediática que engaña a la opinión pública internacional con falsedades para tratar de desvirtuar lo que realmente acontece: el bloqueo contra el pueblo cubano continua siendo un sistema de sanciones unilaterales; el más injusto, abarcador, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno en el mundo.

Cuba prosigue enfrentada a la persecución de las leyes estadounidenses que obstaculizan sus relaciones económicas con medidas coercitivas extraterritoriales. Las decisiones ejecutivas del presidente Obama han tenido un pálido efecto en la relación bilateral. Nuestro país sigue sin poder exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde los Estados Unidos, y no puede utilizar el dólar norteamericano en sus transacciones financieras internacionales o aún no ha podido tener cuentas en esa moneda en bancos de terceros países. Tampoco se le permite tener acceso a créditos de bancos en Estados Unidos, de sus filiales en terceros países y de instituciones internacionales.

En su discurso ante el Congreso, el presidente Barak Obama exhortó a los parlamentarios a que levantaran las sanciones económicas contra Cuba. “En lo que se refiere a Cuba ponemos fin a una política que superó su fecha de caducidad hace mucho tiempo. Cuando lo que hacemos no funciona durante cincuenta años es tiempo de adoptar un nuevo enfoque”, declaró

Sin embargo, aún se mantienen vigentes aspectos esenciales de esta política y varias dependencias y voceros del Gobierno y de la administración de los Estados Unidos, sobre todo en el Congreso, continúan afirmando que el desprestigiado e ilegal bloqueo se mantendrá como una “herramienta de presión” para imponer cambios internos a nuestro país, por lo que no albergan intención alguna de modificar su enfoque hacia Cuba, aun cuando esas disposiciones restringen también los derechos constitucionales de los propios ciudadanos estadounidenses.

En Washington tienen sus planes, pero está bien definido por la dirección revolucionaria que para que haya un proceso hacia la normalización es imprescindible el levantamiento unilateral e incondicional del bloqueo.

Para los cubanos, envueltos en una gran tensión social por ese ensañamiento que tiene un colosal peso en el entorpecimiento de su vida cotidiana, lo que está en juego es el derecho a decidir su destino. Nosotros tenemos nuestros contraplanes y el espíritu esencial de los patriotas cubanos es que no aceptaremos jamás la ley de la selva y sus nefastas y humillantes consecuencias para el futuro de la nación.

Cpl-Pp