Bruno: El bloqueo aun persiste (+Video)

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba Bruno Rodríguez Parrilla presentó este viernes el Informe de Cuba sobre la resolución 70/5 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, en conferencia de prensa en la sede de la Cancillería en La Habana, informa en su portada el colega Granma.

Durante la lectura del documento, que en octubre la Asamblea General de la ONU discutirá por vigésimo quinta ocasión, el canciller afirmó que el bloqueo impuesto por los Estados Unidos persiste y que a pesar del pronunciamiento realizado por el Ejecutivo estadounidense hace casi dos años de que debe ponérsele fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, esta política se mantiene y continúa causando profundas afectaciones a la economía cubana y limitando el derecho al desarrollo del pueblo de Cuba.

“El bloqueo daña al pueblo cubano. Carencias y privaciones son el diario de las familias cubanas. No debe subestimarse el impacto del bloquea para Cuba. Es el principal obstáculo para el desarrollo nacional”, añadió.

“No dejamos de reconocer los progresos en las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos pero este flagelo afecta sectores sensiblespara el país, explico el ministro.

“No hay espacio en Cuba que no sufra las consecuencias del bloqueo. La aplicación de esta política afecta los servicios, la salud, la educación, la economía, los precios, los salarios, la alimentación y la seguridad social. No hay elemento en la vida cotidiana del cubano en que no esté presente el impacto del bloqueo”, manifestó.

“Por estas razones el gobierno cubano presentará nuevamente este informe ante la Asamblea General de la Naciones Unidas, dijo Rodríguez Parrilla.

Este informe, señaló, reflejará los avances entre las dos naciones pero sin dudas la realidad es que el bloqueo sigue, se mantiene y daña a los cubanos y cubanas.

Entre abril del 2015 y marzo del 2016 los daños del bloqueo a Cuba se han cifrado aproximadamente en 4680 millones de dólares, informó el canciller.

El presidente Obama y su Gobierno ha facilitado los viajes a nuestros bajo 12 licencias, pero la prohibición a los ciudadanos estadounidense de viajar a la Isla continúa, estaconstituye sin dudas, una violación a los derechos y libertades civiles.

Adicionó que es una pena que se politicen las medidas sobre las telecomunicaciones tomadas por el presidente de EE.UU. para facilitar infraestructuras de intercomunicación directa de compañías norteamericanas a Cuba.

“Es lamentable que esta medidas no funcionen mientras esté vigente el bloqueo”, sentenció.

El ministro de exteriores cubano también reveló que a lo largo de casi seis décadas los daños acumulados por el bloqueo a la Isla ascienden a 753 688 millones de dólares. “Acaso no sería mejor la situación de nuestra economía sin todas estas afectaciones, se preguntó.

El diplomático cubano continúo explicando que a excepción de las telecomunicaciones, las inversiones de compañías y hombres de negocios estadounidenses en Cuba continúan prohibidas.

“Aunque varios meses han transcurridos de la visita del presidente Obama cuando declaró que pronto Cuba podría utilizar el dólar estadounidense en transacciones internacionales, todavía esa restricción se mantiene”, enunció.

“Continúan vigente además las insólitas leyes de Comercio con el enemigo, la Ley Torricelli y la ley Helms Burton”, manifestó.

Por otra parte Rodríguez dijo que siente un respaldo mayor del pueblo estadounidense para la eliminación de esta política hostil, por lo que es necesario que el Congreso norteamericano escuche a sus electores.

Criticó también el programa de Parole desarrollado por la administración norteamericana para profesionales médicos cubanos.

En octubre próximo la máxima instancia de la ONU discutirá el proyecto, no vinculante, que ha contado con el apoyo abrumador de la casi totalidad de sus miembros, en inequívoca condena a una política calificada por la comunidad internacional de obsoleta, hostil e injusta.

Las medidas promulgadas hasta el momento por la Casa Blanca han dado muestras de su limitado alcance y de lo mucho que el Presidente de EE.UU. aún puede hacer para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo recurriendo a sus prerrogativas ejecutivas.

El 27 de octubre del pasado año la comunidad internacional reunida en las Naciones Unidas manifestó su contundente rechazo a esta política con 191 votos a favor, 2 en contra (Israel y Estados Unidos) y ninguna abstención, sumando 24 votaciones en apoyo a la resolución cubana.

Impuesto oficialmente el 3 de febrero de 1962, es decir, en más de 54 años, el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba le ha causado enormes daños humanos y económicos al país, afectando con ello a toda la sociedad cubana.

(Tomado de Granma)