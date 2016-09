Desmiente ACN presencia de virus en su web

La Habana, 6 sep (ACN) La Agencia Cubana de Noticias (ACN) calificó de falsa la información publicada por el sitio Caribbean News Now, fechada en Georgetown, Guyana, este lunes, donde se especula sobre la infección de numerosas computadoras, luego de visitar la web acn.cu.

Edda Diz Garcés, directora de la Agencia, dijo que luego de conocer la noticia se realizó una exhaustiva investigación por parte de expertos informáticos cubanos que concluyó que no hay evidencias de la presencia de un virus informático o “malware” en el sitio digital de la ACN.

Fueron escrutados los archivos de la web en el servidor donde se hospeda y se ratificó que no hay virus informáticos y mucho menos, el peligro de que a través de acn.cu se robe información a los usuarios, añadió Diz Garcés.

Señaló la Directora que resulta curioso que la denuncia contra la Agencia Cubana de Noticias haya sido encabezada por el guyanés Dennis Adonis, quien se dedica al desarrollo de antivirus en su país, además de ser propietario de la compañía Computer Care-Guyana que provee estos productos.

Dennis Adonis, a pesar de su presunta experiencia, no menciona en ninguna ocasión el nombre del supuesto virus, ni ha publicado el reporte en la web de la compañía, tal como vemos en las buenas prácticas internacionales de empresas como McAfee, Norton, AVG, Avast y Kaspersky.

Al parecer, la fuente de Caribbean News Now confundió con un virus el comportamiento del complemento “anticopy” utilizado por la plataforma de software libre Joomla y que utiliza la ACN para proteger la copia de sus contenidos por parte de terceros, apuntó la directiva de la ACN.

El complemento “anticopy” puede ser descargado gratuitamente de la página oficial de la comunidad Joomla a través del enlace http://extensions.joomla.org/extensions/anticopy

Subrayó Edda Diz Garcés que las posibilidades que brindan los navegadores web podrían haber sido utilizadas para verificar que no hay un comportamiento abusivo, ni transmisión de datos no autorizada, además de que existen diversas vías para probar que el “anticopy” no ejerce acciones maliciosas.

Los mismos antivirus instalados localmente generarían un aviso inmediato, o navegadores como Google Chrome y Firefox mostrarían mensajes alertando del comportamiento malicioso, lo cual no sucedió en ninguna variante luego de realizar varias pruebas, añadió la directora.

Como señaló un forista en el propio sitio de Caribbean News Now este no es más que un golpe bajo a Cuba y a su Agencia Cubana de Noticias, concluyó Diz Garcés.