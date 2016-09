Ministra cubana: la voluntad política es clave contra el analfabetismo

Por LUISA MARÍA GONZÁLEZ/PL

La voluntad política es la clave para lograr erradicar el analfabetismo en el mundo, aseveró hoy en Francia la ministra de Educación de Cuba, Ena Elsa Velázquez, dice un despacho de la agencia Prensa Latina fechado en Paris

La titular, que participa en las sesiones de la Conferencia Internacional sobre Alfabetización organizada por la Unesco, enfatizó que solo es posible garantizar la enseñanza a toda la población cuando los gobiernos consideran el tema como una prioridad de trabajo.

En declaraciones a la referida agencia, Velázquez sostuvo que “muchas veces se dice que es una prioridad, pero al final no se concreta y no se le pone a la educación los recursos financieros necesarios (…). La voluntad política es lo esencial, es el punto de partida. De lo contrario no es posible avanzar”.

La ministra puso el ejemplo de Cuba, donde la educación es un tema prioritario, se le dedica el 23 por ciento del presupuesto nacional y eso garantiza que “cada septiembre la escuela más intrincada comience el curso con los mismos recursos que en las grandes ciudades”.

En este sentido, recordó que este lunes iniciaron las clases en todo el país caribeño con el reto de continuar perfeccionado la calidad en la formación de las nuevas generaciones.

“Nuestra educación es inclusiva, gratuita, con índices muy altos en el acceso, la retención, la promoción y la eficiencia. Ahora hay que seguir avanzando en la calidad y estamos en un proceso de perfeccionamiento con ese objetivo”, afirmó.

La ministra indicó que para ello resulta esencial seguir avanzando en la preparación de los docentes como una cuestión fundamental para la educación integral de niños, adolescentes y jóvenes.

Asimismo, subrayó el carácter verdaderamente inclusivo del sistema educativo, que implica garantizar la enseñanza a todos los pequeños, incluso a los que padecen alguna enfermedad que les obliga a permanecer en hospitales y a los discapacitados.

“Tenemos más de 300 aulas hospitalarias para los niños que permanecen ingresados por tiempo prolongado en los hospitales. Todos esos pequeños tienen asegurado un maestro”, mencionó.

Agregó que existe además un programa de profesores ambulatorios para educar en sus casas a los infantes que tienen movilidad muy reducida a causa de alguna discapacidad.

Asimismo, “contamos una red de escuelas especiales que reciben a niños con diferentes discapacidades. Son más de 350 escuelas en todo el país con matrícula de más de 40 mil alumnos”.

Eso quiere decir que “nuestra educación es verdaderamente inclusiva porque se buscan las vías para que llegue a todos”, enfatizó.