Tributan homenaje póstumo a Maestra de la enfermería cubana

Por Iris de Armas Padrino

La Habana, 10 sep (ACN) Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y titular del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), presidió hoy en esta capital el homenaje póstumo a la Máster en Ciencias Jovita Páez Armenteros, Presidenta fundadora de la Sociedad Cubana de Enfermería.

Ante una nutrida representación de trabajadores de la enfermería del país, que rindieron tributo a esta mujer excepcional, quien contribuyó al desarrollo de la especialidad en Cuba y otras partes del mundo, Morales Ojeda manifestó que el ejemplo de Jovita perdurará por siempre en esos profesionales que suman más de 90 mil en la nación.

También servirá de fuerza para continuar esa labor aun con mayor intensidad, lograr mejores resultados en el trabajo y ser cada día mejores profesionales, enfatizó el titular, en la solemne ceremonia efectuada en la sede del MINSAP, a la cual asistieron también viceministros, directivos de salud y de organizaciones políticas y estudiantiles.

En el acto se resaltó el ejemplo de enfermera consagrada a su pueblo y a su Revolución de Jovita Páez Armenteros, con cuya desaparición físicamente Cuba, Latinoamérica y el mundo perdieron a una mujer que contribuyó a modificar la imagen tradicional de la enfermería y rescató la importancia de su papel en la atención a la población.

También se dio lectura a un mensaje escrito por Jovita donde expresaba como deseaba ser recordada después de su desaparición física:

“Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarse, que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque los emocioné y comprendí su alma… Quisiera me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes”.

La Máster en Ciencias Amada Izquierdo, Presidenta de la Federación Panamericana de Profesionales de la Enfermería entregó a Caridad Dandicourt Tomás, Secretaria de la Sociedad Cubana de Enfermería un álbum que contiene numerosos mensajes de condolencias de diversos países.

Idalmis Infante, Presidenta de la Sociedad Cubana de Enfermería y jefa del Departamento Nacional de esa rama en el MINSAP, ponderó la trayectoria de Páez Armenteros, quien dedicó más de cinco décadas al ejercicio de su profesión y desempeñó diversas responsabilidades en varias instituciones y en el MINSAP.

La mejor manera de honrar a nuestros paradigmas es siendo cada día mejores personas, justos, honestos, verdaderos profesionales, competentes y dignos, ofrecer a quienes nos necesitan la mejor atención humana y profesional, así vamos a honrarla, siendo cada día guardianes permanentes de la salud, sin escatimar esfuerzos en pos del bienestar de nuestro pueblo, acotó la Máster en Ciencias.

María del Carmen Amaro, vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Historia de la Medicina, resaltó la trayectoria de Páez Armenteros, gran personalidad de la enfermería, de la educación y la administración en ciencias de la salud, y de la salud pública cubana, quien ostentaba al morir numerosos premios y condecoraciones.

Entre ellos las Medallas Manuel Fajardo y Conrado Benítez; la Distinción 28 de Septiembre; la Orden Playa Girón por haber brindado asistencia a los heridos de la invasión mercenaria en 1961, la Orden Carlos J. Finlay, que otorga el Consejo de Estado, y la Ana Betancourt, de la Federación de Mujeres Cubanas.

Páez Armenteros nació en La Habana el 15 de febrero de 1937 y falleció el nueve de agosto de 2016.