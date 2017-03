Anuncia Etecsa nuevos parques wi-fi, servicios Nauta, y rebajas en telefonía móvil

Con la apertura de 42 zonas WiFi durante 2017 en parques de La Habana, sumarán 100 los espacios de este tipo en el territorio, para garantizar el acceso masivo a Internet. También directivos de la Empresa de Telecomunicación de Cuba S.A. (ETECSA), dieron a conocer este lunes, otras proyecciones de la compañía, donde destaca el servicio de Repasador en línea, rebaja tarifaria para la navegación nacional, y la puesta en marcha del proyecto Nauta Hogar.

Llegarán a 100 los parques WiFi en La Habana durante 2017

Antes del cuatro de abril, en que cumplen sus aniversarios 56 y 55, respectivamente, la Organización de Pioneros José Martí y la Unión de Jóvenes Comunistas, se inaugurarán ocho áreas con esa tecnología en la provincia, según informaron especialistas de ETECSA a la ACN.

Habrá un nuevo parque con WiFi en Boyeros; Cerro y San Miguel del Padrón; y dos en Plaza de la Revolución y Centro Habana, reveló Rodríguez del Toro y se trabaja en la remodelación del parqueo de la heladería Coppelia para brindar también este servicio, y estará listo para el cuatro de abril. También se completará con tecnología WiF i la segunda parte del Malecón. El inicio de las prestaciones en el Malecón habanero, dependería del desarrollo del montaje de la tecnología.

Otra de las prioridades de la División de La Habana de ETECSA para el 2017 es crecer en 90 las radio bases, con lo cual sumarían más de 200 en el territorio y se podrá tener un servicio de mejor calidad.

A inicios del 2017 la Empresa de Telecomunicaciones instaló el equipamiento técnico para la conexión en otros cinco puntos de La Habana: los parques La Piragua y Hola Ola, el centro recreativo El Castillito, la intercepción de las calles Tercera y B, en el Vedado, y la Fuente de la Juventud.

Rebajas en la telefonía móvil y nuevos servicios Nauta

Con el objetivo de facilitar y estimular la navegación por sitios webs cubanos de interés cultural, informativo e investigativo, ETECSA tiene previsto implementar una rebaja de hasta 10 centavos CUC la hora a partir de abril del presente año, un monto que ha ido disminuyendo desde su puesta en práctica.

Además, la navegación nacional ayudará también a los alumnos cubanos e interesados en la educación con un nuevo servicio dedicado al estudio. Cuba Educa contará con profesores altamente calificados que responderán y ayudarán a estudiar y resolver tareas a los estudiantes que lo necesiten de las asignaturas fundamentales de nuestra enseñanza.

Luego de una intensa prueba piloto, ETECSA informó que este año comenzará la comercialización gradual del servicio Nauta Hogar a otras zonas del país, lo que ayudará a reforzar el servicio a internet y brindará más comodidad a los internautas. El proyecto contará de dos etapas centradas en ir disminuyendo gradualmente el costo de la velocidad seleccionada por el usuario, y constará de 30 horas mensuales en cualquiera de sus variantes.

Plan Amigo: una nueva opción de ETECSA para reducir tarifas

A partir de este 20 de marzo, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) pone a disposición de sus clientes el Plan Amigos, una nueva modalidad que abarata la tarifa del minuto.

Consiste en una modalidad del servicio de voz que ofrece al cliente prepago la alternativa de inscribir hasta tres números fijos o móviles con los cuales podrán emitirse llamadas nacionales a una tarifa preferencial de 0.20 centavos de CUC por minuto.

Consiste en una modalidad del servicio de voz que ofrece al cliente prepago la alternativa de inscribir hasta tres números fijos o móviles con los cuales podrán emitirse llamadas nacionales a una tarifa preferencial de 0.20 centavos de CUC por minuto.

Dicha tarifa es efectiva en el horario para servicio de voz comprendido entre las 7:00 a.m. y las 10:59 p.m., período en que la tarifa habitual (sin Plan Amigos) es de 0.35 centavos de CUC por minuto. A partir de las 11:00 p.m. y hasta las 6:59 a.m. se mantiene la tarifa vigente de 0.10 centavos por minuto.

A este nuevo servicio se accede de manera autogestionada -desde el propio teléfono, sin tener que acudir a una oficina comercial-, marcando *133# (al igual que para el Plan de Voz, Plan SMS y la Bolsa Nauta), y siguiendo las indicaciones del menú que se despliega en la pantalla del teléfono.

Para activar el Plan Amigos es necesario que la suscripción de la línea telefónica se encuentre activa y debe contar con saldo vigente en la cuenta principal igual o superior a 1.00 CUC. Se recibirá una notificación si la operación ha sido exitosa y se deberán inscribir, siguiendo las instrucciones del menú, los números que el cliente seleccione para llamarlos con la tarifa preferencial.

Este monto se descuenta del saldo principal, y tiene una vigencia de 30 días. Una vez vencidos los 30 días desde que el usuario activó el servicio, se le cobrará una renta mensual de 0.50 centavos de CUC, la cual se descontará automáticamente de la cuenta principal, siempre y cuando el cliente posea como mínimo este saldo.

De no poseer saldo suficiente, el servicio quedará inhabilitado. No pierde el Plan Amigos hasta cumplidos 30 días más, pero no puede utilizarlo hasta que disponga nuevamente de saldo en su cuenta principal.

De no poseer saldo suficiente, el servicio quedará inhabilitado. No pierde el Plan Amigos hasta cumplidos 30 días más, pero no puede utilizarlo hasta que disponga nuevamente de saldo en su cuenta principal.

Cuando esta cuenta principal sea recargada, se le descontará la renta automáticamente y será rehabilitado el Plan. Una vez que recargue también puede habilitar el servicio inmediatamente accediendo al Menú Plan Amigos/ Renta mensual. Los 30 días comenzarán a contar a partir de esa fecha, cuando comienza un nuevo ciclo.

Si se cumplen los 30 días adicionales y aún no ha recargado, se pierde la suscripción al Plan Amigos, que deberá activarse nuevamente.

La inscripción de los tres primeros números telefónicos es gratuita, pero si luego el usuario decide sustituir un número por otro nuevo, entonces por esta nueva operación se le descontarán de su saldo principal 0.15 centavos de CUC. Eliminar los números es libre de costo.

Los números que el cliente prepago puede inscribir para realizar llamadas con esta tarifa preferencial pueden ser: números de telefonía móvil prepago, números de telefonía móvil pospago y números de la red fija.

Para inscribir los números una vez que se haya entrado al menú del Plan Amigos, debe irse a la opción adicionar números. Si el número es de un móvil, el formato para inscribirlo será 5 XXX-XX-XX.

Si es de un fijo, debe anotarse el código de la provincia a que pertenece seguido del número YYY-YY-YY.

Se aclara que son tres números en total, no tres de cada tipo. Esta facilidad no aplica para números internacionales.

El Plan Amigos solo funciona para llamadas emitidas. Las llamadas recibidas no se incluyen en el Plan. No aplica para el cobro revertido.

Con este nuevo Plan el orden de prioridad del consumo de voz queda de la siguiente manera: Bonos-Plan de Voz-Plan Amigos; es decir, se descontarán primero los minutos del bono, luego del Plan Voz y por último, se cobra el minuto según la tarifa establecida para el Plan Amigos.

Esta nueva alternativa solo es aplicable a las llamadas nacionales; las internacionales se continúan cobrando por la tarifa vigente.

Para consultar el estado del Plan Amigos, debe marcarse *222*264#. Los últimos tres números, 264, corresponden con las letras AMI en el teclado del teléfono. También puede consultar el Plan por el menú *133# (consultar planes).

En este Plan Amigos no hay límite para la cantidad de minutos que puede hablarse, el cliente consume los minutos que desee siempre y cuando tenga saldo suficiente en su cuenta principal.

(Con información de ACN, Cubadebate, Etesa)