Casi millonarios macheteros de “LA CUBANA”

Por ODETTE ELENA RAMOS COLÁS

La brigada de macheteros “La Cubana” perteneciente a la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) “El Leonor” del municipio santiaguero de San Luis, es altamente productiva y se encuentra entre las mejores de la provincia.

Roberto Adame Calderín, jefe de esta brigada comentó que ya casi son millonarios con respecto al corte de la gramínea: “Ya cumplimos el tercer paso del millón y estamos trabajando para el cuarto.

“Nuestra norma diaria es de 132 toneladas de caña a entregar al central Paquito Rosales, y esas se cumplen todos los días sin problemas. Los mejores trabajadores que tenemos en este sentido son los macheteros Maikel Méndez y Miguel Corrioso.

“La productividad en esta brigada es alta: todo el mundo la cumple al 100%, más bien sobrecumplimos. Y por eso el salario es alto también, según lo que seamos capaces de ganar, puede llegar hasta los 2000 pesos quincenal”, argumentó.

Uno de los macheteros de la brigada, Wilson Cisneros, comentó sus experiencias: “Me va muy bien, y aunque no sobresalí en este último chequeo de emulación, mis compañeros dicen que soy uno de los mejores porque vengo todos los días al trabajo, no falto.

“Me levanto todos los días a las cinco de la mañana, porque comenzamos a trabajar entre dos luces, cuando empieza a aclarar el día. En cuanto a mi familia, están contentos a pesar de que me paso todo el día en el campo, porque mientras más dinero, mejor, para progresar y ayudar a la familia y a mí mismo.

“Me gusta este trabajo, no todos podemos ser ingenieros, alguien tiene que picar la caña porque si no el país no avanza”. Por eso, a jóvenes como Wilson Cisneros, toda Cuba le agradece su trabajo de sol a sol, y su contribución imprescindible a la economía de la nación.

Por otro lado, Luis Manuel León Padilla, uno de los operadores de alzadora, se ha desempeñado en esta labor por más de 30 años con buenos resultados, pues todos los años alza un millón y hasta dos.

“Este año ha presentado problemas los centros de recepción, los centrales han tenido roturas de distintas índoles, y todavía no he llegado al millón, pero creo que pronto. Somos dos operadores y la norma entre ambos es de 290 toneladas de caña diaria, y se tiran fácil.

“Nosotros tenemos un jefe que se preocupa mucho por nuestro bienestar, y de acuerdo a las posibilidades trata de darnos lo mejor que haya, principalmente al pelotón de alza y tiro”, finalizó.

