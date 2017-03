Cuba vence de nuevo en sub 18 femenino de voleibol

Por Carlos González

Fotos: Jorge Luis Sánchez Rivera

El equipo femenino de Cuba logró este miércoles su segundo éxito en la Copa Panamericana sub 18 de voleibol, al derrotar 3-1 a Colombia en el grupo B, con escenario hasta el próximo dos de abril en el coliseo de la Ciudad Deportiva, en esta capital.

Luego de disponer 3-0 (25-13, 25-7 y 25-13) este martes de Costa Rica, las invictas cubanas aventajaron ahora a las colombianas, 25-22, 25-21 y 22-25 y 25-21, a pesar de los errores cometidos -39- que aportaron puntos a las rivales, situación salvada fundamentalmente por el accionar a la ofensiva y el servicio.

El director técnico cubano Juan Carlos Cruz mantuvo la formación abridora que utilizó contra las costarricenses, con la capitana Elizabeth Vicet, Ailama Cesé, Yamisleydis Viltres, Dayma del Río, Evilania Martínez, la pasadora Thalia Moreno y Melissa Álvarez, como líbero.

Cruz también dio participación a las jugadoras de banco, con destaque para Ivi May Vila, quien sustituyó a Martínez en el segundo y tercer sets, y Angelica María Cabrera, en el primero y segundo.

Por Cuba sobresalieron Cesé, máxima anotadora del desafío con 25 puntos, distribuidos en 22 en el ataque, uno en el bloqueo y dos en el servicio.

También resaltaron, Vicet (20), Vila (12) y del Río (9), mientras que por las discípulas de Antonio Risola se destacaron Emely Martínez (13), Manuela Ibarguen (11) y Valerin Carabali (10).

Los otros partidos de este miércoles concluyeron con victorias para México y República Dominicana, que vencieron 3-0 a Uruguay (25-12, 25-9 y 25-20) y Guatemala (25-10, 25-10 y 25-12), en ese orden, en el grupo C, y Argentina, que superó 3-1 (25-21, 25-20, 26-28 y 25-18), en el A.

Las pupilas de Cruz estuvieron mejoren el ataque, con 56 puntos por 37, y el servicio (16-3), pero en el bloqueo (9-10) los errores (16-39), según el sitio web del torneo.

Hasta el momento, Cuba sigue invicta y lidera el apartado B, con dos triunfos sin reveses, seguida por Colombia (0-1) y Costa Rica (0-1), mientras que Argentina (1-0) comanda el A, seguida por Chile (1-1) y Puerto Rico (0-1).

México (2-0) y Dominicana (2-0) marchan al frente en la llave C, delante de Uruguay (0-2) y Guatemala (0-2).

El programa de este jueves, última fecha de las preliminares y en la que descansan las cubanas y chilenas, tiene los encuentros Argentina-Puerto Rico (A), Costa Rica-Colombia (B), y Uruguay-Guatemala y República Dominicana-México (C).

La cita continental reparte dos boletos mundialistas para los planteles de Norte, Centroamérica y el Caribe (NORCECA) y uno para los de Sudamérica, pero solo ocho de los 10 equipos participantes lucharán por las plazas.

Argentina –sede- y República Dominicana -ganador del torneo NORCECA-, ya tienen los cupos seguros para el campeonato de orbe, previsto para efectuarse en las ciudades argentinas de Santa Fe y Rosario, del 18 al 27 de agosto próximo. (ACN)