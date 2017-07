Por Nayda Sanzo Romero

Un día como este jueves 6 de julio, pero de 1817, comienza a funcionar, en La Habana Vieja, el bar-restaurante Floridita, uno de los más famosos del mundo, entonces llamado La Piña de Plata.

El centro resulta emblemático por la calidad del servicio y el vínculo con el escritor estadounidense Ernest Hemingway.

Su trago característico es el daiquiri (ron, limón, azúcar y hielo molido), que el autor de El viejo y el mar bebía con más alcohol y sin azúcar.

La revista Esquire publicó en 1943 una lista de los siete bares más famosos del mundo, en la cual lo incluyó. Para 1992 recibió el premio Best Of The Best Star Diamond (El mejor de las mejores estrellas de diamante) de la Academia Estadounidense de Ciencias Gastronómicas, adjudicado como el Rey del Daiquiri.

En el sitio Tripadvisor aparece entre los 27 primeros del mundo, mientras que la revista británica Drink International lo clasifica entre los 50 mejores bares.

Este día es el escogido como el de apertura porque en esa fecha de 1991 se reabrió el establecimiento.

Ver también en Bohemia: Celebrará este año su bicentenario el bar-restaurante Floridita