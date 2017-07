Por Roberto Jesús Hernández y John Vila Acosta

Matanzas, 6 jul (ACN) El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, felicitó hoy a Carilda Oliver Labra, en su cumpleaños 95, en un mensaje leído por Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

El texto significa que la valiosa obra poética de Carilda y su compromiso mantenido con la Patria, le hicieron merecedora de la admiración y el cariño de todo el pueblo cubano.

Raúl recordó el “Canto a Fidel”, del cual se cumplieron 60 años en marzo último, como una muestra de valentía y probada lealtad a la Revolución y a su líder histórico.

En la casona de la Calzada de Tirry, marcada con el número 81, Carilda recibió la Orden Félix Varela de Primer Grado, la más alta distinción entregada por el Consejo de Estado a personalidades nacionales o foráneas, con aportes extraordinarios realizados en favor de los valores imperecederos de la cultura nacional y universal.

La autora de Al Sur de mi Garganta dijo no creer merecer tan alto reconocimiento porque aseguró no escribir versos de verdad, sino jugar con la tinta y la pluma, “no tengo palabras para responder a tanto cariño, es por amor, y el amor no se agradece”, concluyó visiblemente emocionada.

Ante la presencia de Abel Prieto Jiménez, ministro de Cultura, la editorial Vigía regaló a Carilda la plaquette La Casa, con el poema homónimo que consta de tres sonetos y se incluyen en el antológico Calzada de Tirry 81, texto muy popular entre los lectores.

A la celebración acudieron las miembros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Teresa Rojas Monzón, primera secretaria en Matanzas, y Tania León Silveira, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, entre otros dirigentes de cultura, la UNEAC y organizaciones de masas.