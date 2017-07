Diputados cubanos enfatizaron hoy, en esta capital, en la necesidad de efectuar una correcta preparación de las inversiones y su posterior mantenimiento, para asegurar la durabilidad en las obras hidráulicas que se construyen en el país.

Los parlamentarios de la comisión permanente de Industria, Construcciones y Energía, reunidos con anterioridad al IX periodo ordinario de sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, manifestaron insatisfacción por el resultado de ejecuciones “terminadas” y que no cuentan con la calidad requerida.

La diputada por Holguín, Marlenis Barzaga, aseguró que pese al proceso inversionista para la rehabilitación de la infraestructura hidráulica en la oriental provincia, el agua no se recibe con calidad, situación que, además, podría afectar el correcto funcionamiento de las redes.

En coincidencia, el legislador Leonardo Valdés, por Artemisa, valoró que no basta con destinar altos montos para la construcción de nuevas obras si no se garantizan los recursos necesarios para su mantenimiento.

Nada hacemos con grandes inversiones para luego descuidarlas, apuntó, al tiempo que llamó la atención de la pertinencia de realizar los diagnósticos de mantenimiento adecuados para “dar seguridad al proceso inversionista”, en ese sector de alta prioridad para la economía y la población.

Otros diputados coincidieron en la necesidad de asegurar el respaldo de la industria nacional para la producción de piezas y accesorios destinados a las obras hidráulicas.

Presente en el debate, la presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Inés María Chapman, recalcó la importancia de normativas para “depurar las ilegalidades e indisciplinas tanto en el sector estatal y empresarial como en el residencial”.

Manifestó que aunque han disminuido las infracciones detectadas, en el corriente calendario se han aplicado más de 300 medidas disciplinarias al interior de las administraciones, situación que ilustra las violaciones aún existentes y que lastran los procesos inversionistas.

Insistió en que aunque el uso de las tecnologías repercute en la buena calidad de las nuevas ejecuciones, ellas dependen además del factor humano, “de que la persona tenga deseos y voluntad para hacer bien las cosas, partiendo por quienes dirigen los procesos”.

De acuerdo con información brindada a los legislativos por Antonio Rodríguez, vicepresidente del INRH, el plan inversionista de ese organismo para este año asciende a más de 450 millones de pesos.

Hasta el cierre de mayo, se ejecutaron ocho millones 680 mil pesos para el enfrentamiento a la sequía, mientras fueron completadas un centenar de obras que beneficiaron a más de 759 mil personas en cuanto a los servicios de abasto y saneamiento, fundamentalmente en las provincias de La Habana y Santiago de Cuba.

Durante la jornada, los diputados de la Comisión, fusionada posteriormente con los legislativos de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, aprobaron la propuesta de dictamen del proyecto de Ley de las Aguas Terrestres.

Ese instrumento jurídico, inscrito en la estrategia de protección, sostenibilidad y medio ambiente del Gobierno cubano, será sometido el próximo jueves a consideración de la totalidad de los parlamentarios, junto a un grupo de especialistas encabezados por la titular del INRH y otros expertos del ramo.

Nueve temas relacionados con las esferas de la industria, construcción y energía son analizados por los parlamentarios de esa comisión permanente en el Palacio de Convenciones de La Habana, entre los cuales destacan el programa inversionista en el sector de los recursos hidráulicos y la vivienda, así como también el tratamiento a las ilegalidades y los planteamientos de la población. (Lisandra Romeo Matos/ACN)

Analizan diputados programación televisiva y radial en Cuba

Crear programas televisivos y radiales atractivos para los jóvenes, donde sean partícipes y a su vez adquieran conocimientos sobre la historia y los valores de la nación, fue una de las propuestas más reiteradas por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y en presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, los parlamentarios insistieron en la necesidad de transmitir lo auténtico del país a las nuevas generaciones, utilizando los códigos de ese grupo etario.

Al exponer sobre los retos y perspectivas de la Televisión Cubana, Waldo Ramírez, su director general, explicó que, en correspondencia con la diversidad de públicos, una de las metas principales es promover el arte, la literatura y la cultura universal como formas de enriquecimiento espiritual, además de influir activamente en la formación y orientación político-ideológica.

Mencionó que a tono con el proceso de actualización del modelo económico y social en el país, los medios de comunicación desempeñan un papel primordial en aras de la prosperidad y el bienestar del pueblo, que no puede verse como un mero espectador, sino como ciudadano activo con conocimiento y formación.

Entre las deficiencias del sector, señaló la carencia de nuevos proyectos y falta de originalidad, la escasa presencia de la investigación y la crítica, el inadecuado empleo de determinados soportes literarios, además del poco acercamiento de la agenda pública a la mediática.

Respecto a la subestimación de los contenidos locales Miguel Charbonell, diputado por Artemisa, valoró que en ocasiones la televisión no se adecua a las características de los territorios, y se “deja arrastrar por tendencias no autóctonas y poco compartidas por el público de determinados espacios”.

Para erradicar estas problemáticas, se refirió a los estudios de opinión, la capacitación de los responsables, así como también convidó a que el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana se adecue a los cambios tecnológicos que hacen más efectiva la simbiosis entre imagen y sonido.

Sobre la enseñanza de la Historia de Cuba mediante programas interesantes y seductores, Ernesto Limia, parlamentario por Granma, enfatizó en la necesaria coherencia entre el discurso mediático y la realidad cotidiana, donde se vinculen temas de épocas anteriores con tiempos actuales y concretar así la unidad de la diversidad y la democracia socialista mediante el diálogo.

Respecto al papel protagónico del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), Mirtha Millán, por el municipio especial Isla de la Juventud, evaluó el devenir de ese instituto a través de los planteamientos de los diputados en sesiones anteriores, y afirmó que “si bien falta mucho por hacer, hay un cambio positivo en este aspecto, reconocido por la propia población”.

Añadió, además, la creación de programas instructivos como La pupila asombrada, y otros productos locales que muestran los esfuerzos por elevar la calidad de los contenidos de la radio y la televisión cubanas, puntualizó Millán en presencia de Abel Prieto, ministro de Cultura, Alfonso Noya, presidente del ICRT, y otros funcionarios de esa entidad.

En la segunda jornada de esa Comisión, que precede el IX periodo ordinario de sesiones de la VIII Legislatura del Parlamento, los diputados dialogarán sobre el funcionamiento del subsistema de secundaria básica y la fluctuación laboral del potencial científico. (Por Gloriadelys Wright Hernández/ACN)

Crece cifra de pasajeros transportados en primeros meses del año

Al cierre de mayo se han transportado en el país 85 millones 752 mil 090 personas, un sobrecumplimiento del cuatro por ciento del plan para el período, informó hoy Luis Ladrón de Guevara, funcionario del Ministerio de Transporte (MITRANS).

En la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ladrón de Guevara, director de Transportación de Pasajeros del MITRANS, explicó que se prevé en 2017 la incorporación de 480 ómnibus Diana para todas las provincias, de los cuales cerca de la mitad ya se han entregado y con mejores prestaciones que los anteriores.

En presencia de Adel Yzquierdo, titular del sector, Ladrón de Guevara destacó la entrega de más de 200 camiones KAMAZ al Plan Turquino para el beneficio de los habitantes de comunidades de difícil acceso.

Los diputados conocieron que se mantiene el programa de adquisición de 100 ómnibus para los viajes nacionales, e informó que actualmente el 90 por ciento de las rutas de larga distancia se realizan con autobuses nuevos.

El reordenamiento del servicio de taxis en la capital, con salidas que enlazan hospitales y zonas de alta concentración, es otra de las medidas adoptadas, y sólo los carros que van desde San Agustín hasta el Parque de la Fraternidad mueven diariamente un promedio de siete mil 800 pasajeros, afirmó.

Señaló que la Empresa de Transportación de Trabajadores tiene prevista la adquisición de 253 equipos para este año, lo cual representa un impacto en la población, pues cuando realizan sus viajes de retorno apoyan la movilidad de personal.

Leonardo Naranjo, diputado por Santiago de Cuba, comentó que a pesar de los esfuerzos del gobierno en ese sentido, el sector estatal no se encuentra en condiciones de dar respuesta plena a la demanda del servicio, de ahí la importancia de incrementar el control sobre los transportistas privados.

Es preciso brindarles una mayor atención porque sus precios son exorbitantes, y no solo en la capital, dijo.

Hay que ejecutar acciones concretas, fomentar un diálogo, llegar a un consenso que pudiera incluir la rebaja de los precios del combustible, la posibilidad de efectuar reparaciones en talleres estatales y/o una disminución de la tasa impositiva, precisó.

Leyanis Mesa, legislativa por Mayabeque, subrayó la obsolescencia tecnológica de los equipos en su territorio y la cifra elevada de planteamientos de la población que se genera en los procesos de rendición de cuenta del delegado a sus electores.

Otro tema debatido en la sesión vespertina fue el resultado de las medidas para fortalecer la cadena puerto-transporte-economía interna con énfasis en la canasta básica, y al respecto se informó sobre las inversiones destinadas a elevar las capacidades de refrigeración para el almacenamiento de productos frescos, así como la reparación de puertos y muelles. (Jeniffer Rodríguez Martinto/ACN)