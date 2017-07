Por DELIA REYES

GARCÍA e IGOR GUILARTE FONT

Fotos: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

El pequeño Alain Daniel tiene nombre de artista. BOHEMIA lo conoció en el hospital pediátrico Pepe Portilla, donde llevaba más de un mes en la moderna sala de Oncohematología. “Aquí tratamos a niños de 0 a 19 años con diferentes patologías. Se les da una atención de excelencia”, afirma el doctor César Valdés, jefe del servicio.

A pesar del impacto del bloqueo, ningún niño deja de recibir los medicamentos y atenciones que requiere, enfatiza el galeno. Un tratamiento de las enfermedades más agresivas puede costar entre 20 000 y 60 000 dólares en cualquier otro lugar, pero en Cuba los padres no tienen que pagar, la salud pública es gratis. La doctora Yaneidy Iglesia, subdirectora de la institución, agrega que en saludo al 26 terminarán la nueva sala de cuidados progresivos, con 12 camas.

Como toda Cuba, Pinar del Río muestra en el sector de la salud un panorama muy distinto al de antes de 1959. Hoy la provincia dispone de 19 policlínicos, cinco hospitales, 20 salas de rehabilitación, 626 consultorios del médico de la familia, 105 farmacias, un banco de sangre y uno de leche materna; un centro de genética, por donde pasaron 6 355 gestantes, y 2 340 niños y adultos con defectos congénitos, el año anterior, indica su directora, la doctora Deysi Licourt.

En 2016 la mortalidad infantil fue de 2.1 por mil nacidos vivos, la más baja del país, y ya lleva varios años por debajo de la media nacional, resalta el doctor Ariel Godoy, subdirector provincial.

También se cumplió la actividad quirúrgica al 115 por ciento, con 58 776 intervenciones; y el plan de donaciones de sangre al 101. Se inauguraron 16 casas de abuelos; 67 instalaciones recibieron mantenimiento constructivo; mejoraron los cuartos del personal médico de guardia y fueron recuperados salones de operaciones, salas especializadas y servicios de emergencia.

Gracias a la vigilancia higiénico-epidemiológica no hay transmisión de arbovirosis (enfermedades debidas a arbovirus, como dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla) desde abril de 2016, ni casos de cólera desde 2014. Unas 20 especialidades médicas dan servicio en los policlínicos y la colaboración internacional supera los 60 países.

“El reto mayor es mantener y mejorar los indicadores asistenciales, para que la satisfacción del pueblo sea mayor”, afirma Godoy, quien reconoce dificultades en la atención y asegura que trabajan para resolverlas.

Terreno de campeones

Mejorar la calidad de vida también pasa por la práctica de deportes, en la cual Pinar del Río destaca. Basta recordar los últimos Juegos Olímpicos, donde participó con 12 atletas y un entrenador, fue la provincia que aportó más medallas –una de cada color– y el abanderado, por tercera vez seguida: el luchador greco Mijaín López, mejor atleta individual masculino de 2016.

Además del multicampeón, son dignos exponentes del alto rendimiento pinareño los hermanos Linares, Luis Giraldo Casanova, Pedro Luis Lazo, Yarisley Silva, Yasmani Lugo, Liván López, Roniel Iglesias, Lázaro Álvarez, entre otros. En cuanto a colectivos, resaltan los equipos de béisbol, boxeo y baloncesto (en ambos sexos).

“El pasado año, en Juegos Nacionales, alcanzamos quinto lugar en la categoría de mayores, sendos cuartos lugares en las categorías pioneril y juvenil, y sexto en la escolar. Además, el equipo de boxeo fue primero en la serie nacional y la provincia tuvo la mayor participación en la gala Cubaila”, resume Pedro Antonio Lam, director provincial de Deportes.

“También aportamos 33 atletas a centros nacionales de alto rendimiento. Ya en ese nivel sumamos una matrícula de 114 deportistas. Tenemos 51 combinados deportivos; una EIDE, con 900 estudiantes, y todos los profesores son licenciados en Cultura Física”.

Se rescató la academia provincial de ajedrez, se reparan dormitorios en la EIDE y el complejo Guamá, las canchas de baloncesto y de fútbol. “Es un plan que incluye hasta los municipios. Por ejemplo, en Mantua, el más alejado, se proyectan un campo de fútbol, uno de béisbol y un área de taekwondo”, ilustra el directivo.

Acerca de la celebración de la fecha histórica, un ídolo local, el otrora supersónico pitcher del equipo Cuba y actual director técnico de los pativerdes, Pedro Luis Lazo, dijo a BOHEMIA: “Trataremos de estar a la altura de este 26 de Julio, con el objetivo de que el equipo de pelota clasifique para la segunda etapa de la serie nacional. Hay buen ánimo en los muchachos. Estamos entrenando duro con la esperanza de dar una alegría al pueblo y volver a llenar el Capitán San Luis”.

Quien siembra escuelas

Durante 14 años consecutivos Pinar del Río ha tenido resultados en Educación, de los que su directora provincial Marisol Bravo, enumera los más significativos: “Contamos con 579 centros, más de 92 000 estudiantes y 22 000 trabajadores, de ellos 16 300 profesores. La cobertura de personal docente se garantiza en casi un 99 por ciento y tenemos contingentes de alumnos ayudantes en la capital provincial y en Viñales”.

En este curso 2016-2017, amplía la doctora en Ciencias Pedagógicas, 96 por ciento de los maestros participaron en acciones de superación, y el trabajo metodológico permitió elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Además, abrieron 11 escuelas de idiomas (una por municipio).

“Garantizamos la atención al 99.8 por ciento de los niños de 0 a 6 años por la vía institucional, que comprende 50 círculos infantiles, el grado prescolar, y alrededor de 23 000 niñas y niños en el programa Educa a tu hijo. La secundaria básica avanza en los indicadores de asistencia, promoción y retención”, señala.

Más de 400 centros recibieron mantenimiento y en el Entronque de Herradura, Consolación del Sur, fue construida una escuela mixta, respondiendo a la demanda de la comunidad, expone la entrevistada, quien destaca además que de 143 instalaciones evaluadas de regular y mal por su infraestructura en 2015, hoy quedan 70 en esas categorías.

Trabajo seguro

La Agricultura, el sector no estatal, la Educación y la Salud, en ese orden, concentran el grueso de la fuerza laboral activa, compuesta por más de 262 000 personas, en el territorio más occidental de Cuba.

El salario medio –añade la directora provincial de Trabajo, María del Carmen Martínez– se corresponde con los resultados económicos y productivos; existen ofertas de empleo y no hay graduados, tanto de nivel medio como superior, pendientes de ubicación.

“Como parte de la política del país disponemos este año de 9.8 millones de pesos para la asistencia social, es decir, las prestaciones monetarias temporales que hoy benefician a 4 876 núcleos; y de 1.9 millones para el resto de familias más necesitadas que tenemos identificadas”, señala Miosotis Alonso, subdirectora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social.

También dan cobertura a 1 919 personas con el Sistema de Atención a la Familia, atienden a 800 niños de la Tarea Victoria (programa de la Asistencia Social para menores de 17 años hijos de sancionados a privación de libertad) y mejoraron el centro de atención a deambulantes.

Escogida cultural

Del quehacer cultural del territorio habla el subdirector provincial, Pedro Julio Cordero, quien refiere que cuentan con 12 casas de cultura, 13 museos, 12 orquestas de relevancia, 28 proyectos socioculturales, varios cines, radioemisoras, telecentros, una casa editorial; una guerrilla cultural, de la brigada José Martí; una filial de la Asociación Hermanos Saíz con varias unidades artísticas y un fuerte movimiento de artistas aficionados.

“Con motivo del aniversario 150 del título de ciudad para Pinar del Río –refiere– se venía trabajando en el remozamiento y mantenimiento de instituciones culturales y de valor patrimonial, así que el otorgamiento de la sede del 26 de Julio vino a impulsar todavía más ese movimiento constructivo”.

En saludo a esa fecha reabrirán los museos municipales de Sandino y Mantua, que estuvieron años cerrados; el sectorial municipal de Los Palacios; la casa comunal Isabel Rubio, que atesora valores patrimoniales; el proyecto Factoría de Letras de Pinar del Río, dirigido por el escritor Nelson Simón; y el cine Pionero, sede del grupo de teatro La Utopía.

Según el funcionario, los pinareños disfrutarán este verano de conciertos, bailables, cruzada teatral de montaña, festivales, exposiciones de artes plásticas y artesanías, presentaciones de libros y, del 3 al 5 de agosto, de las fiestas populares de la ciudad cabecera, en las que actuarán agrupaciones musicales de renombre.

“El título de ciudad fue otorgado a la capital pinareña el 10 de septiembre de 1867 por la reina Isabel II, ante el auge socioeconómico alcanzado por el territorio”, precisa el máster Juan Carlos Rodríguez, historiador de la Ciudad, quien sentencia que “en los pinareños puede más la virtud que la fatiga”, según han demostrado la historia, la recuperación tras los ciclones y el trabajo por elevar su calidad de vida.

NOBLE, LABORIOSO Y CULTO

Así, con esos tres adjetivos, valora Ernesto Barreto Castillo, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, al pueblo pinareño, principal protagonista, a su juicio, en la recuperación de la provincia después de los huracanes, en los éxitos productivos y sociales, así como en los preparativos por este 26 de Julio.

En la gestión de gobierno, indica, para la Asamblea en cualquiera de sus niveles, no hay nada más importante que los planteamientos de la población. Por tanto, afirma, no permite que un director o administrador le deba una respuesta a un delegado, lo cual no significa que respuesta sea siempre igual a solución.

Ejemplifica esto último con las comunicaciones de Etecsa, una de las entidades con mejor atención a los planteamientos de la población, que son muchos en su caso, sobre todo relacionados con la instalación de la telefonía fija, la cual no es posible en todos los lugares.

Explica que a las comunidades de difícil acceso se les ha asegurado la comunicación a casi todas con los llamados TFA. La provincia tiene fibra óptica en los 11 municipios, con cobertura de telefonía celular en las cabeceras. Eso es un trabajo meritorio. En el establecimiento de zonas Wi-Fi, Pinar del Río es la segunda provincia en el país, con 59.

El territorio alcanzó el 99.56 por ciento de electrificación, para lo cual se pusieron paneles solares a 500 viviendas; restan unas 600, dispersas, cuyos paneles estarán en diciembre. Entonces, el ciento por ciento de las casas tendrá electricidad, anticipa el presidente.

Pero hay planteamientos relacionados con las zonas de bajo voltaje, sin perspectivas inmediatas de solución, aclara el entrevistado, quien asegura que se trabaja para mejorar esa situación y el país traza un programa al respecto.

Los problemas con el acueducto, y el mal estado de viales y caminos, no tendrán soluciones a corto plazo, especifica. El municipio más crítico en el suministro de agua es Consolación del Sur. Con dos pozos más que se perforan bajará el ciclo actual.

El presidente aclara que unos problemas pueden incluirse en el plan de la economía y tener soluciones. Otros no, debido a las limitaciones materiales y financieras del país. Este año, del total de planteamientos en la provincia (13 900), el 12 por ciento tendrá respaldo dentro del plan económico del territorio.

El transporte, otra causa de irritación de las personas, no cubre la demanda, aunque logra cierta estabilidad en Viñales, Consolación del Sur, San Luis, San Juan y Martínez y el poblado de La Coloma. La provincia estuvo más de 20 años sin recibir un solo ómnibus.

Sobre la situación de la industria de materiales, refiere Barreto que tiene limitaciones. Los equipos de las tres canteras del territorio estuvieron rotos en el primer trimestre del año. La situación es otra en la actualidad, porque la industria comenzó a recibir mantenimientos e inversiones, para estabilizar la producción de áridos. Lo más tenso es la arena artificial, indica.

Marcha bien el programa de gasificación, que comenzó en junio. Desde el punto de vista económico, tiene un impacto positivo, porque la tonelada de gas licuado cuesta tres veces menos que la de petróleo.

Con motivo de la histórica efeméride, explica, cada municipio tiene sus tareas. “Todos los domingos hay trabajo voluntario en dos frentes: la agricultura y el embellecimiento. Tenemos bastante trabajo por delante”.

A RITMO DE 26, AHORA Y DESPUÉS

Gladys Martínez Verdecia, primera secretaria del Partido en Pinar del Río, confiesa sentirse insatisfecha, a pesar de todo lo que se ha avanzado. Por eso, para no conformarse y ver qué falta, en la base del trabajo de la organización política está el vínculo permanente con el pueblo: “Visitar comunidades, intercambiar con estudiantes, obreros, campesinos; conocer cómo piensan las masas”.

Cuando supo la noticia de que serían la sede del acto central por el 26 de Julio quedó impresionada, no lo esperaba. Cree que, tal vez, el empujón que venían dando en la provincia por el aniversario 150 del otorgamiento del título de ciudad a la capital pinareña, ayudó a inclinar la balanza a su favor.

Manifiesta insatisfacción con el abasto de agua a la población a pesar de tener suficiente. “Las limitaciones radican en las conductoras, con muchos años de explotación, y en las redes con gran deterioro.

“La dirección del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) tiene la voluntad de ponerle financiamiento a la provincia para ir avanzando en la rehabilitación de las conductoras, pero las cifras son millonarias y el país no dispone de todo el dinero necesario para resolver los problemas acumulados.

“Por ejemplo, está el caso del hospital provincial Abel Santamaría, con casi 1 000 camas y 3 000 trabajadores, en el reparto Hermanos Cruz, una zona de desarrollo. El reparto tiene, además, casi igual cantidad de habitantes que el municipio de La Palma –unos 36 000 habitantes– y radican allí otros organismos, todos con una importante demanda de agua.

“Hemos tenido que maniobrar para abastecer a esas entidades y al pueblo. Es muy complejo. Pero este año, felizmente, el Ministerio de Salud Pública y el INRH financiarán la construcción de una conductora de 12 kilómetros, exclusiva para el hospital. Eso nos permitirá mejorar el servicio a la población. Estamos haciendo todo lo posible por iniciar este mismo año”.

Pero no es solo ese asunto. “La provincia tiene solo un 29 por ciento de alcantarillado y ahora mismo, con el desarrollo del polo turístico de Viñales, hemos valorado que hace falta aumentar el abasto de agua, pero también hay que trabajar en los residuales”.

Martínez Verdecia señala que igualmente existen muchas indisciplinas con el uso del agua. Un levantamiento en 18 consejos populares, sobre todo del área urbana, arrojó un sinnúmero de salideros en los hogares.

-¿Cómo participará Pinar del Río en el Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030?

-La agricultura va a tener un peso, indudablemente. Decide nuestro plan de producción mercantil y el nivel de vida de la población. Del tabaco, el arroz y los cultivos varios viven muchas familias. La minería tiene un papel importante, con proyecciones de seguir desarrollándose, al igual que la pesca y el turismo.

-¿Significado del 26 de Julio?

-Entraña el compromiso de no detenernos en lo logrado, de mirar hacia lo que nos falta o pudo hacerse mejor. Tenemos que trabajar sin afectar la calidad. Lo que no se termine a tiempo, se deja para el aniversario 150 o para diciembre. Hay que hacer bien las cosas. Con el mismo ritmo que estamos trabajando ahora, tenemos que seguir después del 26.