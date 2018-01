Las encomiendas de Fidel

“Con Fidel tuve tres encuentros. Fueron momentos mágicos, inolvidables. El primero, el 12 de febrero de 2016, duró cuatro horas, en su casa. Él conocía ya de la finca por la prensa. Conversamos sobre muchas cosas, de historia, relaciones internacionales y actualidad mundial, deportes, agricultura.

“Estaba interesado en los recursos forrajeros y naturales para la alimentación del ganado. Al reconocer la dificultad del corte manual de la moringa, valoramos la importancia de los sistemas manejables a escalas humanas, o sea tener en cuenta la cantidad de personas necesarias para hacer manejable esa alternativa.

“Hicimos cálculos en su libreta. Todo lo anotaba. En esa oportunidad hablamos del agua y de cómo recoger la lluvia como reserva para la época de sequía; del reto de la multiplicación y la extensión de proyectos como el de la finca Marta, elevando la capacidad de las personas para comprenderlos.

“¿Cómo implementarlo a gran escala?, me interrogó. Le respondí que con muchas fincas de igual tipo. Insistí en que, a la par, debían abrirse oportunidades más atractivas desde lo socioeconómico, modernizar la agricultura para que el campo cautive y la gente se decida a participar.

“Pero ¿de qué manera hacerlo?, insistió en los detalles. Le expuse mi propósito de crear una comunidad agraria sustentable, bajo un concepto cooperativo, de inicio con cinco fincas nuevas a mi alrededor –no las ya existentes porque el agricultor tiene métodos enraizados, difíciles de mover en corto plazo– y después continuar con otras en diversos territorios.

“Esas comunidades tendrían desde las infraestructuras sociales necesarias para la vida y la recreación, hasta las condiciones productivas que permitieran utilizar al máximo las prácticas agroecológicas, las energías renovables, el uso racional del agua, entre otras acciones, hasta el aprovechamiento industrial a pequeña y mediana escalas.

“¿Y cómo garantizarías el agua?, dijo como aguijoneándome, para que yo expusiera las ideas recogidas en una propuesta de desarrollo local.

“Escuchó atentamente mis propuestas e hizo la promesa de ir a la finca. El 3 de abril de ese mismo año, me dio la sorpresa. Indagó acerca de todo lo que vio y sobre lo que estaba por realizarse. Antes de irse, me aconsejó como lo hacen los padres con sus hijos: ‘Debes estar aquí, recibiendo gente y diciéndole lo que proyectas. No te quiero por ahí, perdiendo el tiempo…’

“El tercer intercambio fue al día siguiente. Me dio dos artículos científicos, sobre el consumo de vegetales en Asia y sobre la alimentación con exceso de carnes en un lugar de los Estados Unidos. Las investigaciones médicas corroboraban los déficits de nutrientes en cada caso. Al final concluimos que una dieta balanceada era lo más apropiado, pero con gran presencia de vegetales.

“Estaba entusiasmado con mis ideas. Como en Cuba el clima dificulta el cultivo de hortalizas, pues la fluctuación entre una y otra estación es muy intensa, hablamos entonces de generar tecnología e innovaciones que permitan lograrlo de modo sustentable”.