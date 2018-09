Fotos de Yassel Llerena

Intensos debates caracterizaron las sesiones matutinas del IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que inició hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana con la presencia de 480 delegados de todo el país.

Los participantes reconocieron entre los retos de los CDR el incorporar a las nuevas generaciones a una vida cederista más activa y consolidar las estructuras de base, como célula fundamental de la organización.

También se reafirmó la necesidad de continuar la lucha contra las ilegalidades, y se comienza a discutir cómo los CDR pueden ejercer mejor sus funciones en los barrios.

Orestes Llanes Mestre, vicecoordinador nacional de la mayor organización de masas del país, señaló que cada tarea asignada a los CDR es estratégica para Cuba, por la vinculación de la mayoría del pueblo a esta, y por su función de escudo de la Revolución.

Los delegados calificaron de vital el trabajo preventivo en las comunidades, al igual que el trabajo político ideológico con la familia y en especial con los jóvenes.

El IX Congreso de los CDR se organiza en tres comisiones, donde se discutirá además el funcionamiento interno y la política de cuadros, además del apoyo a las tareas de la economía.

La cita es resultado de un amplio proceso orgánico que incluyó la realización de 168 asambleas municipales y una en cada provincia.

Con el cierre del congreso culminará una etapa de trabajo intenso, pero comenzará otra, en que los CDR se prepararán para celebrar el aniversario 60 de su creación. (Por Héctor García Torres / ACN)

Papel de la juventud, tema de debate entre los cederistas cubanos

La primera jornada del IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) devino espacio propicio para debatir sobre la incorporación de los jóvenes a la vida más activa en el funcionamiento de la organización.

Según los delegados, ante los jóvenes está la oportunidad de adquirir experiencias de las generaciones que les precedieron, y aprender de sus logros, para repetirlos y mejorarlos.

Los presentes coincidieron en que debe contarse con las nuevas generaciones ante cada convocatoria y para intentar dar solución a los problemas que nos aquejan, porque éstos tienen de su lado la energía y las ganas de hacer.

Durante los debates quedó de manifiesto que hay que ganar en poder de convocatoria, para no ceder terreno ante la apatía y el inmovilismo.

Una buena parte de los 480 delegados del cónclave son jóvenes, lo cual concuerda con las palabras de la dirección nacional de los CDR durante la convocatoria al pleno, al explicar que el papel de la juventud sería protagónico, pues una organización que no crea y apueste por sui juventud, tiene vida limitada.

Ante esta realidad, los Comités de Defensa de la Revolución, una organización llamada a perdurar en el tiempo, está convocada a trabajar con su relevo, de ahí la importancia de apostar por la intervención de los jóvenes como motores del funcionamiento de la comunidad.

Los delegados al IX Congreso de los CDR estarán reunidos hasta el venidero 28 de septiembre, y trabajan en tres comisiones para discutir cómo los CDR pueden ejercer mejor sus funciones en los barrios y ser una organización de estos tiempos. (Por Héctor García Torres / ACN)

Cederistas exigen cese del bloqueo estadounidense a Cuba

Los delegados al IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) exigieron hoy el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.

Durante el cónclave, que se realiza en el capitalino Palacio de Convenciones, los asistentes rechazaron esa política genocida que intenta rendir a la Isla por hambre y necesidad.

Asimismo, recordaron que como señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano desde abril de 2017 hasta marzo de 2018, el bloqueo ha causado pérdidas a Cuba en el orden de más de cuatro mil 321 millones de dólares.

El bloqueo pretende impedir el desarrollo independiente de la isla caribeña, coincidieron los cederistas, y es totalmente opuesto al ideal de continuar avanzando en la construcción de una sociedad más justa, plena, humanista y solidaria, afirmaron.

Según el informe de la Cancillería cubana los daños acumulados por el bloqueo durante casi seis décadas alcanzan la cifra de 933 mil 678 millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional.

Los cederistas recordaron que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra La Habana es el sistema de sanciones unilaterales más injusto y prolongado que se haya aplicado a país alguno, y se ha recrudecido en el último año.

Varios delegados pidieron la devolución a Cuba del territorio ocupado ilegalmente por Estados Unidos en la provincia de Guantánamo, donde Washington mantiene una base naval y una prisión calificada incluso de centro de tortura. (Por Héctor García Torres / ACN)

Mensaje de apoyo a Díaz-Canel

Un mensaje de apoyo al Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, resaltó hoy entre los pronunciamientos de los delegados al IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que tiene lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Los cederistas holguineros afirmaron estar al tanto de las palabras de Díaz-Canel el lunes último en la ciudad de Nueva York, donde instó a los líderes mundiales a actuar, más que prometer y los llamó a buscar un orden internacional más justo para alcanzar la paz.

El IX Congreso de los CDR coincide con la presencia del mandatario cubano en la ciudad de Nueva York, donde desarrolla una apretada agenda.

Díaz-Canel Bermúdez ha mantenido conversaciones y encuentros bilaterales con jefes de Estado de otras naciones y participa en foros de alto nivel, entre otras actividades.

En la capital cubana, 480 delegados de todo el país se reúnen hasta el día 28 para discutir cómo los CDR pueden ejercer mejor sus funciones en los barrios y ser una organización acorde con los tiempos que se viven. (Por Héctor García Torres / ACN)

Inicia en La Habana IX Congreso de los CDR

El IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) comienza hoy en el capitalino Palacio de Convenciones, cita en la que se analizará cómo la organización puede ejercer mejor sus funciones en los barrios.

En la cita, que se celebrará hasta el viernes 28 de septiembre, participarán 480 delegados de todo el país, además de 90 invitados.

El miembro del Comité Central y del Consejo de Estado Carlos Rafael Miranda, coordinador nacional de los CDR, afirmó en declaraciones a Radio Reloj que debatirán sobre la manera en la que los Comités seguirán siendo consecuentes con el pensamiento y las enseñanzas de su fundador, el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Miranda explicó que analizarán las vías para potenciar tareas como la vigilancia, la prevención, el enfrentamiento al delito, las ilegalidades, el trabajo político ideológico con la familia y en especial con los jóvenes.

Durante estos días sesionarán tres comisiones de trabajo que discutirán el funcionamiento interno y la política de cuadros; el trabajo ideológico y el apoyo a las tareas de la economía, así como el cumplimiento y fortalecimiento de las tareas fundacionales de la organización.

Previo al evento los CDR desarrollaron un amplio proceso orgánico, y se seleccionaron más de 100 mil jóvenes que integran los Destacamentos IX Congreso. (Por Jeniffer Rodríguez Martinto / ACN)

Los CDR en días de recuento y trabajo

Vale la pena ir de nuevo a la historia. Sí, cuando más de ocho millones de cubanos, afiliados a los Comités de Defensa de la Revolución, trabajan en todo el país en apoyo a las reuniones comunitarias de consulta popular del proyecto de la Nueva

Constitución e incrementan su aporte a la campaña contra el mosquito Aedes Agypti, entre otras tareas actuales ingentes.

Porque la hoy más grande organización no gubernamental, que este año celebrará su 58 cumpleaños el 28 septiembre, nació en los albores del triunfo de la Revolución, por iniciativa del Comandante en jefe Fidel Castro en el mismo fragor de las acciones iniciales, como expresión del respaldo irreductible del pueblo a la obra renovadora y justa que se abría paso, bajo amenazas y agresiones de los enemigos de siempre.

Cuentan que casi un millón de patriotas escuchaban un vibrante discurso del entonces joven Líder de la Revolución, casi a las puertas del Palacio Presidencial, hoy memorable Museo. Era la noche del 28 de septiembre de 1960, y a pesar de la atención fue inevitable que se oyeran, por su cercanía, algunas explosiones de petardos que con fin intimidatorio hizo estallar la contrarrevolución, estimulada y pagada desde entonces por Estados Unidos.

Pero desde la multitud la respuesta fue de vítores al proceso, a su líder, e incluso se escuchó en un coro popular improvisado el canto del Himno Nacional.

“Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva”… apuntó Fidel Castro en esa ocasión y afirmó: “Están jugando con el pueblo y no saben todavía quién es el pueblo; están jugando con el pueblo y no saben la tremenda fuerza revolucionaria que hay en el pueblo”

La función número uno de los nacientes y combativos CDR de entonces, que a los seis meses y varios días de creados contribuyeron a desarticular a células quintacolumnistas al servicio del Imperio, fue la vigilancia y protección de la Revolución desde las cuadras y barriadas.

Pero muy pronto robustecieron el contenido de sus tareas y se sumaron al apoyo de programas educaciones, de solidaridad con la Federación de Mujeres Cubanas, de limpieza e higienización, de movilizaciones voluntarias de todo tipo, de prevención contra el delito…

Muy significativo ha sido el respaldo de miembros de la organización, a lo largo de muchos años, en las donaciones de sangre que se realizan al servicio del sistema de salud cubano, lo cual ha posibilitado que muchas vidas se hayan salvado. Son acciones totalmente altruistas y gratuitas, en un programa solidario que no tiene parangón en otra parte del mundo.

El pasado año, una tarea priorizada por su membresía fueron faenas intensas y la solidaridad en la recuperación de los daños ocasionados por el huracán Irma y en 2018 por los estragos de las inundaciones severas registradas, sobre todo en el centro del país en el mes de mayo. En la marea de trabajo y mitigación, junto a las autoridades, Defensa Civil y otras instituciones el trabajo codo a codo y diario de los cederistas no falló ni faltó, de forma natural y espontánea, como

acostumbran los cubanos.

La infaltable guardia cederista de los inicios protegía barrios y unidades de producción allí enclavados. Los CDR se crearon en todo el país formados por ciudadanos mayores de 14 años. Por libre decisión, se incluyó a estudiantes, adultos mayores, hombres y mujeres, campesinos, ya fueran ancianos, estudiantes, obreros, campesinos, profesionales, intelectuales. Todo el que amara y estuviera dispuesto a cuidar y hacer avanzar las tareas de la Revolución. Así sigue siendo hoy con más razones que avalen tal conciencia.

Actualmente, los CDR también están inmersos en los preparativos desde su Noveno Congreso, un proceso en el que han participado millones de cubanos desde la base, ya sea en ciudades, pueblos o zonas rurales, y en la entrega de los Premios del Barrio con los cuales se ha distinguido y rendido honor a destacados representantes del pueblo, ya sea de manera personal o institucional.

Como parte importante de la sociedad civil cubana, junto a otras poderosas organizaciones, el trabajo de los Comités, como también se les llama de manera sencilla, sigue siendo más actual y necesario que nunca, puesto que incluso en la nueva Constitución que en fechas próximas se aprobará por decisión del Parlamento, previo Referendo del Pueblo, se establece un reforzamiento de las instancias comunitarias y municipales en la vida y desarrollo integral del país.

El Noveno Congreso de los CDR, del 26 al 28 de septiembre de este año, es el mejor preámbulo al nuevo aniversario que los cederistas celebrarán como siempre, con alegres fiestas con caldosa y música por doquier.

Motivos hay de sobra para estar alegres, de acuerdo con el coordinador nacional de la organización, Carlos Rafael Miranda, aunque ha aclarado que la organización se empeña en cumplir más tareas, extender su influencia en los jóvenes y en todas las comunidades, algo que ya se está logrando.

Los tiempos actuales los reclaman más que nunca, para contribuir al desarrollo integral de la sociedad cubana, pero sobre todo para seguir siendo, y eso jamás se olvidará, los guardianes por excelencia, a nivel del ciudadano común, de la independencia y soberanía de la Patria que garantiza la existencia de la Revolución. Seguirán cumpliendo con el Comandante en Jefe y con Cuba, (Por Martha Gómez Ferrals, ACN)

Ver también: