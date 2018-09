Por IGOR GUILARTE FONG

La idea de poner manos a la obra en la construcción conjunta de la nueva Constitución animó a los trabajadores de la empresa Astilleros del Caribe (Asticar), en medio de las dificultades internas derivadas de la prolongada paralización del dique; que para esa entidad equivale a tener el corazón enfermo.

Uno de los primeros en intervenir fue el ingeniero Antonio Caballero, quien argumentó elocuentemente sus preocupaciones en torno a las formas de propiedad y al artículo 76, donde se dice que El trabajo se remunera en función de la cantidad, complejidad, calidad y resultados obtenidos, expresión del principio de distribución socialista “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”. Hoy nuestra realidad tiene múltiples y claros ejemplos de que esa letra no se aplica y por eso mucho personal calificado se nos va para la cooperativa particular, opinó.

Más adelante volvió a pedir la palabra para transmitir su preocupación sobre la puesta en práctica de algunos derechos referidos en el texto. “La Constitución dice una cosa y luego alguien por debajo de esa Carta Magna pone una ley que prohíbe la entrada del cubano, aunque tenga dinero, a determinados sitios vinculados al turismo extranjero. Entonces qué derechos tenemos realmente”; cuestionó objetivamente el directivo.

Por su parte, Arnoldo Campos, en alusión al artículo 75, expuso su duda sobre qué significa empleo digno. Preguntó si se le denomina así a trabajar en “la empresa socialista que está casi abandonada por el Estado, quebrándose por el deterioro y sin personal porque la gente emigra al sector privado”. Asimismo, sugirió eliminar el párrafo 105, donde se habla de la importancia de la empresa socialista. “Existe una contradicción entre lo que se dice y la realidad”, sostuvo el obrero.

Sobre la falta de correspondencia del salario con la calidad del trabajo, dicho en el artículo 76, intervino también Manuel Álvarez. “El trabajador que produce para el Estado no se ve reflejado ahí en realidad. Hay que revisar ese artículo”, propuso.

Mientras Deivy Reyes, secretario del Buró Sindical del centro, comentó que se ponga precio topado a los productos y entonces el salario cobrará valor sin necesidad de subirlo. A la par valoró que si el presidente conduce al país como debe ser, no hace falta quitarlo; por lo que sugirió que debe extenderse el periodo de mandato.

Sobre el artículo 62, Ángel Enrique Fonseca planteó que la libertad religiosa no puede convertirse en libertinaje; proponiendo que tenga algún tipo de regulación y no sea en todos lados, sobre todo públicos, donde a veces personas que profesan alguna religión invaden la tolerancia y el espacio de los que no.

Sería impropio cerrar este reporte sin confesar mi admiración por el colectivo de Asticar. Esos hombres y mujeres, de sudados overoles azules, con sus cascos blancos sobre las piernas, llamaron mi particular asombro por la locuacidad y sabiduría de sus planteamientos, tan concretos y sólidos como el acero naval al que están habituados a remediar.

Lamentablemente, también despertó mi atención las reiteradas y dilatadas intervenciones –desde el principio hasta el final– de los funcionarios presentes en la presidencia, que en tonos de reflexión y acotación sucedieron a cada una de las opiniones de los obreros. No se interprete mal: no digo que sean asistentes mudos a este tipo de encuentros. Digo que en un proceso democrático como el actual, en el que se ha enfatizado la validez de cada criterio, y se ha llamado a la participación popular, de manera libre y espontánea, hay que saber escuchar.

