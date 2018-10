Ileana Borges Díaz

Camagüey. – Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, evaluó, en un encuentro con directivos del sector, la situación de la gestión económica del comercio y la gastronomía en la provincia de Camagüey.

Los mayores problemas radican en tres de los 13 municipios del territorio, Camagüey, Sierra de Cubitas y Jimaguayú, principalmente con las conciliaciones de las facturas, las cuales deben realizarse cada dos meses, y con los depósitos, lo cual repercute en una deuda de más de 29 millones de pesos, 26 de estos con litigios y tres con sentencias judiciales.

Contradictoriamente las empresas no tienen problemas económicos porque reportan utilidades, pero están descapitalizadas y ello afecta sus resultados, se conoció en el análisis, según reportó a la ACN Carmen Luisa Hernández Loredo, del periódico local Adelante.

El primer secretario del Partido en la provincia, Jorge Luis Tapia Fonseca, señaló que estos son problemas acumulativos de incluso más de 15 años, que por períodos han logrado disminuirse los montos, pero se mantienen los problemas de raíz: el descontrol de las administraciones y la inestabilidad de los cuadros en el sector.

Díaz-Canel aseguró que el presupuesto del Estado no va a seguir pagando por el descontrol, por algo que no se pudo detener a tiempo, porque estos son asuntos acumulativos y llega un momento en que la cadena de impagos es insostenible y quien paga las consecuencias es el pueblo, y el pueblo no puede pagar por eso; ni tampoco amparado en ello se puede seguir con deudas ni pidiendo créditos, que es solo una solución para el momento, publica el sitio digital de Adelante.

Hay que lograr que se cumplan las conciliaciones, los depósitos, y en los casos de encontrarse alguna irregularidad que se haga la denuncia en tiempo.

“Todos tenemos que darnos cuenta del problema que hay, y hacer la parte que nos toca para solucionarlo, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Hay que buscar la manera de estimular a los trabajadores en este sector para que tengan mejores resultados, pero partiendo siempre del control y el cumplimiento de las indicaciones del Ministerio.

“Camagüey tiene muy buenos resultados en la reanimación de sus instalaciones, en la diversificación de sus servicios, por tanto, tiene que verse este empeño en la calidad de los productos y los servicios que se prestan”. afirmó.

Estuvo presente en el encuentro, además, Betsy Díaz Velázquez , ministra del Comercio Interior, y otros funcionarios del gobierno en el territorio.

(Con información de ACN y periódico Adelante)