Los hoteles Meliá Buenavista y Paradisus Río de Oro resultaron nominados a los premios Award for Excellence que entrega Condé Nast Johansens, informó hoy la cadena española que opera en Cuba.

Según la agencia Prensa Latina, Meliá hoteles opera en la Isla desde hace más de 25 años, y en reiteradas ocasiones las instalaciones que administra en la mayor de las Antillas fueron reconocidas a nivel mundial.

El comunicado oficial emitido este miércoles por Meliá Cuba, agrega que Meliá Buenavista, ubicado en el centro-norte Cayo Santa María, figura entre los seleccionados en la categoría Best for Weddings, Parties or Special Occasions.

Situado en un entorno ecológico rodeado de pequeñas playas y ensenadas, constituye un oasis de paz y privacidad; además el Meliá Buenavista es un resort todo incluido solo para adultos, que ofrece a sus clientes el lujo y exclusividad del servicio The Level en sus 105 habitaciones.

Agrega la nota que en el segmento Best Hotel With Spa, recibe la candidatura el Paradisus Río de Oro, enclavado en la provincia de Holguín.

El hotel, concebido para mayores de 18 años, de 354 habitaciones, destaca por su centro de bienestar, wellness y spa, así como por su servicio exclusivo en la zona Royal Service.

Los Award for Excellence constituyen uno de los reconocimientos más notorios a la excelencia en la industria de viajes y turismo.

Las nominaciones son resultado del sistema de votos online, las encuestas de calidad de los huéspedes y la valoración del equipo internacional de inspectores.

El comunicado de Meliá refiere que las votaciones están abiertas hasta el viernes 19 de octubre. (ACN).