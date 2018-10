Por DELIA REYES GARCÍA

Fotos: JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

Con los resultados de las estaciones territoriales de investigaciones de la caña (Etica), “no estamos conformes, las cañas tienen menor grosor que las de años atrás, y los rendimientos tampoco son los que se han aspirado”, advirtió José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC PCC), en la última sesión plenaria de la II Conferencia Nacional del Sindicato de Trabajadores Azucareros (SNTA), presidida también por Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vicepresidente primero de los consejos de Estado y de Ministros, realizada en el capitalino Palacio de Convenciones.

Machado Ventura aseguró que ese tema sería analizado en profundidad para evaluar económicamente las posibles soluciones, e insistió en la necesidad de dar un salto productivo para obtener mayores rendimientos agrícolas. Aumentando nada más un centímetro en el diámetro de la caña, con la cantidad que se siembra en el país, cuánto daría eso, interrogó.

En la presentación del informe central, José Antonio Pérez Pérez, secretario general del SNTA, pasó revista al proceso asambleario previo a la conferencia, donde se realizaron casi doscientos planteamientos, relacionados con la recuperación cañera y la eficiencia industrial, el perfeccionamiento y adecuación de la estructura de las organizaciones de base y los organismos de dirección, la capacitación sindical, la sindicalización de los trabajadores, la política de cuadros, la política salarial, entre otros.

Sobre este último asunto, el informe recoge que “el sindicato examina con periodicidad las deformaciones que como tendencia puedan presentarse en los indicadores formadores de los sistemas de pago, las empresas que pagan sin respaldo productivo, las que deterioran el indicador de utilidad antes de impuesto por peso de Valor Agregado Bruto (VAB), así como las que sobrecumplan sus utilidades, lo que deberá mantenerse como un objetivo de trabajo para la próxima etapa”.

Opiniones

Arturo Proenza García, administrador de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Guabineyón 4, de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Central Azucarero Antonio Guiteras en Las Tunas, se refirió a los altos rendimientos obtenidos en la producción cañera en las dos últimas zafras, con unas 60 toneladas por hectárea. “Aunque estamos enfrentando sequía en el norte del territorio, estamos guapeando para cerrar esta contienda con más de 70”, aseguró.

Otros delegados de UBPC en diferentes territorios, también compartieron experiencias positivas relacionadas con la recuperación de los rendimientos en el campo, a partir de una mejor organización de las labores y adecuada atención a los obreros.

Sin embargo, del total de UBPC cañeras (unas 500), más de medio centenar terminaron con pérdidas en su gestión financiera al cierre del pasado año, y obtuvieron rendimientos por debajo de las 30 toneladas por hectárea, puntualizó Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la CTC, al intervenir en el plenario. “Y aquí las críticas se han hecho, llevamos años que no cumplimos los planes de zafra”. También es bajo el rendimiento industrial de un grupo de ingenios azucareros.

Guilarte de Nacimiento recordó que este sector es primario dentro de la economía nacional, con un importante fondo de tierras agrícolas cultivables, a las cuales “hay que sacarle el kilo, como dicen los guajiros”. Representa un puntal estratégico para el desarrollo del país, por ser fuente de entrada de divisas; tributa a la sustitución de importaciones, mantiene encadenamientos con otras industrias como la alimentaria, farmacéutica y de cosméticos; aporta energía eléctrica y produce alimento animal.

Y algo muy significativo, garantiza el empleo de más de 124 500 trabajadores. “La fuente más importante del empleo rural en este país está entre el sector de la Agricultura y la Industria Azucarera. Es la vida de la gente que vive allí, por eso hay que pelear porque ese central no se cierre y genere prosperidad”, acentuó el dirigente.

Escenario complejo

El escenario económico del país es muy complejo, subrayó el secretario general de la Central. Hoy tenemos 32 000 trabajadores interruptos en Cuba, de ellos 8 000 sin garantías salariales, con paralizaciones importantes en la Alimentaria, del sector industrial, del Transporte y la Construcción.

En el próximo Consejo de Ministros vamos a discutir el desempeño de la economía en los meses que restan. No disponemos de divisas líquidas para enfrentar los procesos de importación de insumos y materias primas porque existen endeudamientos con los proveedores y no cumplimos las exportaciones del país. “Y si no cumplimos, no tenemos ingresos, y como no tenemos ingresos, no podemos pagar las deudas de esas importaciones”, explicó a los delegados.

La ecuación para salir de estos rollos, indicó, tiene una variable fundamental: producción. Sobre las reservas que tiene el sector azucarero para lograr mayores desempeños económicos, que puedan revertirse en mejoras salariales de los trabajadores, subrayó elevar el rendimiento agrícola e industrial, reducir gastos, incrementar el coeficiente de disponibilidad de la maquinaria, obtener semillas de mayor potencial genético, y evitar el robo de combustible y azúcar en los ingenios.

Sobre este último asunto, la camagüeyana Eufemia Torres Piñeiro, del central Argentina, subrayó que cuando comenzaron a investigar las causas del incremento del delito en el ingenio, salieron problemas como la falta de chequeo profundo y seguimiento a los planes de prevención. Esto, asegura, ya no es así.

Mensajes conclusivos

Al clausurar la II Conferencia Nacional del SNTA, Ulises Guilarte de Nacimiento, acotó que, como resultado del proceso orgánico de la conferencia, se demandó continuar perfeccionando los espacios de participación y negociación colectiva que legitimen los derechos ganados en el Código de Trabajo, los que se reflejan en la credibilidad, el liderazgo y la capacidad de convocatoria del sindicato.

“Por difíciles y complejas que sean las circunstancias, trabajemos de forma unida por resolver todo lo que pueda interponerse en nuestro sostenido avance económico, sin lo que no sería posible elevar los ingresos y el bienestar que tanto nos solicitan nuestros afiliados, y por lo que tanto ha luchado nuestra gloriosa Revolución socialista.

Corresponde en lo inmediato, al sindicato, y al Grupo Empresarial Azcuba, dar seguimiento y proponer soluciones a los planteamientos realizados por los delegados a esta conferencia como mandato de sus afiliados, sobre todo aquellos en los que prevalecen todavía insatisfacciones como el salario y su insuficiente capacidad de compra, la aplicación de sistemas de pago, y la transformación a normas jurídicas que hoy han quedado con determinada obsolescencia”.

La Central de Trabajadores de Cuba agradeció la prioridad y atención brindada por el Grupo Empresarial Azcuba, y los cuadros de dirección de sus diferentes organizaciones, al desarrollo del evento.

Guilarte de Nacimiento felicitó, en nombre del Secretariado Nacional de la CTC, del Comité Central del Partido, y de Azcuba, al Comité Nacional electo, a su secretariado ejecutivo, y de manera particular a José Antonio Pérez Pérez, ratificado como secretario general.

El máximo dirigente de la Central, valoró la conferencia de combativa, expresión de la unidad, el compromiso, y el sentimiento proletario de aquellos que les antecedieron como Jesús Menéndez, Ursinio Rojas, Amancio Rodríguez; y de los que portan con orgullo su estrella como Héroes del Trabajo de la República de Cuba, y con su ejemplo indican el camino para continuar defendiendo las banderas de la independencia, la soberanía y la libertad, próximos a conmemorar el 60 Aniversario del triunfo de la gloriosa Revolución cubana.