Declaración del Ministerio de Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba, comprometido con los principios solidarios y humanistas que durante 55 años han guiado la cooperación médica cubana, participa desde sus inicios en agosto de 2013 en el Programa Más Médicos para Brasil. La iniciativa de Dilma Rousseff, en ese momento presidenta de la Repú-blica Federativa de Brasil, tenía el noble propósito de asegurar la atención médica a la mayor cantidad de la población brasileña, en correspondencia con el principio de cobertura sanitaria universal que promueve la Organi-zación Mundial de la Salud.

Este programa previó la presencia de médicos brasileños y extranjeros para trabajar en zonas pobres y apartadas de ese país.

La participación cubana en el mismo se realiza a través de la Organización Panamericana de la Salud y se ha distinguido por ocupar plazas no cubiertas por médicos brasileños ni de otras nacionalidades.

En estos cinco años de trabajo, cerca de 20 mil colaboradores cubanos atendieron a 113 millones 359 mil pacientes, en más de 3 mil 600 municipios, llegando a cubrirse por ellos un universo de hasta 60 millones de brasileños en el momento en que constituían el 80 por ciento de todos los médicos participantes en el progra-ma. Más de 700 municipios tuvieron un médico por primera vez en la historia.

La labor de los médicos cubanos en lugares de pobreza extrema, en favelas de Río de Janeiro, Sao Paulo, Salvador de Bahía, en los 34 Distritos Especiales Indígenas, sobre todo en la Amazonía, fue ampliamente reconocida por los gobiernos federal, estaduales y municipales de ese país y por su población, que le otorgó un 95 por ciento de aceptación, según estudio encargado por el Ministerio de Salud de Brasil a la Universidad Federal de Minas Gerais.

El 27 de septiembre de 2016 el Ministerio de Salud Pública, en declaración oficial, informó próximo a la fecha de vencimiento del convenio y en medio de los acontecimientos en torno al golpe de estado legislativo-judicial contra la presidenta Dilma Rousseff que Cuba “continuará participando en el acuerdo con la Organiza-ción Panamericana de la Salud para la aplicación del Programa Más Médicos, mientras se mantengan las garantías ofrecidas por las autoridades locales”, lo cual se ha respetado hasta este momento.

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, con referen-cias directas, despectivas y amenazantes a la presencia de nuestros médicos, ha declarado y reiterado que modificará términos y condiciones del Programa Más Médicos, con irrespeto a la Organización Panamericana de la Salud y a lo convenido por esta con Cuba, al cuestionar la preparación de nuestros médicos y condi-cionar su permanencia en el programa a la reválida del título y como única vía la contratación individual.

Las modificaciones anunciadas imponen condiciones inaceptables e incumplen las garantías acordadas desde el inicio del Programa, que fueron ratificadas en el año 2016 con la renegociación del Término de Cooperación entre la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de Brasil y el Convenio de Coope-ración entre la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Estas inadmisibles condiciones hacen imposible mantener la presencia de profesionales cubanos en el Programa.

Por tanto, ante esta lamentable realidad, el Ministerio de Salud Pública de Cuba ha tomado la decisión de no continuar participando en el Programa Más Médicos y así lo ha comunicado a la Directora de la Organización Panamericana de la Salud y a los líderes políticos brasileños que fundaron y defendieron esta iniciativa.

No es aceptable que se cuestione la dignidad, la profe-sionalidad y el altruismo de los colaboradores cubanos que, con el apoyo de sus familias, prestan actualmente servicios en 67 países. En 55 años se han cumplido 600 mil misiones internacionalistas en 164 naciones, en las que han participado más de 400 mil trabajadores de la salud, que en no pocos casos han cumplido esta honrosa tarea en más de una ocasión. Se destacan las hazañas de la lucha contra el ébola en África, la ceguera en América Latina y el Caribe, el cólera en Haití y la participación de 26 brigadas del Contingente Internacio-nal de Médicos Especializados en Desastres y Grandes Epidemias “Henry Reeve” en Pakistán, Indonesia, México, Ecuador, Perú, Chile y Venezuela, entre otros países.

En la abrumadora mayoría de las misiones cumplidas los gastos han sido asumidos por el gobierno cubano. Igualmente, en Cuba se han formado de manera gratuita 35 mil 613 profesionales de la salud de 138 países, como expresión de nuestra vocación solidaria e internacionalista.

A los colaboradores se les ha mantenido en todo momento el puesto de trabajo y el 100 por ciento de su salario en Cuba, con todas las garantías laborales y sociales, como al resto de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud.

La experiencia del Programa Más Médicos para Brasil y la participación cubana en el mismo demuestra que sí se puede estructurar un programa de cooperación Sur-Sur bajo el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, para impulsar sus metas en nuestra región. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Mundial de la Salud lo califican como el principal ejemplo de buenas prácticas en cooperación triangular y la implementación de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los pueblos de Nuestra América y del resto del mundo conocen que siempre podrán contar con la vocación humanista y solidaria de nuestros profesionales.

El pueblo brasileño, que hizo del Programa Más Médicos una conquista social, que confió desde el primer momento en los médicos cubanos, aprecia sus virtudes y agradece el respeto, sensibilidad y profesionalidad con que le atendieron, podrá comprender sobre quién cae la responsabilidad de que nuestros médicos no puedan continuar prestando su aporte solidario en ese país.

La Habana, 14 de noviembre de 2018

DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PÚBLICA

O Ministério da Saúde Pública da República de Cuba, comprometido com os princípios solidários e humanistas que durante 55 anos têm guiado a cooperação médica cubana, participa desde seus começos, em agosto de 2013, no Programa Mais Médicos para o Brasil. A iniciativa de Dilma Rousseff, nessa altura presidenta da República Federativa do Brasil, tinha o nobre propósito de garantir a atenção médica à maior quantidade da população brasileira, em correspondência com o princípio de cobertura sanitária universal promovido pela Organização Mundial da Saúde.

Este programa previu a presença de médicos brasileiros e estrangeiros para trabalhar em zonas pobres e longínquas desse país.

A participação cubana nele é levada a cabo por intermédio da Organização Pan-americana da Saúde e se tem caracterizado por ocupar vagas não cobertas por médicos brasileiros nem de outras nacionalidades.

Nestes cinco anos de trabalho, perto de 20 mil colaboradores cubanos ofereceram atenção médica a 113 milhões 359 mil pacientes, em mais de 3 mil 600 municípios, conseguindo atender eles um universo de até 60 milhões de brasileiros na altura em que constituíam 88 % de todos os médicos participantes no programa. Mais de 700 municípios tiveram um médico pela primeira vez na história.

O trabalho dos médicos cubanos em lugares de pobreza extrema, em favelas do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador de Baía, nos 34 Distritos Especiais Indígenas, sobretudo na Amazônia, foi amplamente reconhecida pelos governos federal, estaduais e municipais desse país e por sua população, que lhe outorgou 95% de aceitação, segundo o estudo encarregado pelo Ministério da Saúde do Brasil à Universidade Federal de Minas Gerais.

Em 27 de setembro de 2016 o Ministério da Saúde Pública, em declaração oficial, informou próximo da data de vencimento do convênio e em meio dos acontecimentos relacionados com o golpe de estado legislativo-judicial contra a Presidenta Dilma Rousseff que Cuba “continuará participando no acordo com a Organização Pan-americana da Saúde para a implementação do Programa Mais Médicos, enquanto sejam mantidas as garantias oferecidas pelas autoridades locais”, o que até o momento foi respeitado.

O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, fazendo referências diretas, depreciativas e ameaçadoras à presença de nossos médicos, declarou e reiterou que modificará termos e condições do Programa Mais Médicos, com desrespeito à Organização Pan-americana da Saúde e ao conveniado por ela com Cuba, ao pôr em dúvida a preparação de nossos médicos e condicionar sua permanência no programa a revalidação do título e como única via a contratação individual.

As mudanças anunciadas impõem condições inaceitáveis que não cumprem com as garantias acordadas desde o início do Programa, as quais foram ratificadas no ano 2016 com a renegociação do Termo de Cooperação entre a Organização Pan-americana da Saúde e o Ministério da Saúde da República de Cuba. Estas condições inadmissíveis fazem com que seja impossível manter a presença de profissionais cubanos no Programa. Por conseguinte, perante esta lamentável realidade, o Ministério da Saúde Pública de Cuba decidiu interromper sua participação no Programa Mais Médicos e foi assim que informou a Diretora da Organização Pan-americana da Saúde e os líderes políticos brasileiros que fundaram e defenderam esta iniciativa.

Não aceitamos que se ponham em dúvida a dignidade, o profissionalismo, e o altruísmo dos colaboradores cubanos que, com o apoio de seus familiares, prestam serviço atualmente em 67 países. Em 55 anos já foram cumpridas 600 mil missões internacionalistas em 164 nações, nas quais participaram mais de 400 mil trabalhadores da saúde, que em não poucos casos cumpriram esta honrosa missão mais de uma vez. Destacam as façanhas de luta contra o ébola na África, a cegueira na América Latina e o Caribe, a cólera no Haiti e a participação de 26 brigadas do Contingente Internacional de Médicos Especializados em Desastres e Grandes Epidemias “Henry Reeve” no Paquistão, Indonésia, México, Equador, Peru, Chile e Venezuela, entre outros países.

Na grande maioria das missões cumpridas, as despesas foram assumidas pelo governo cubano. Igualmente, em Cuba formaram-se de maneira gratuita 35 mil 613 profissionais da saúde de 138 países, como expressão de nossa vocação solidária e internacionalista.

Em todo momento aos colaborados foi-lhes conservado seu postos de trabalho e o 100 por cento de seu ordenado em Cuba, com todas as garantias de trabalho e sociais, mesmo como os restantes trabalhadores do Sistema Nacional da Saúde.

A experiência do Programa Mais Médicos para o Brasil e a participação cubana no mesmo, demonstra que sim pode ser estruturado um programa de cooperação Sul-Sul sob o auspício da Organização Pan-americana da Saúde, para impulsionar suas metas em nossa região. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Organização Mundial da Saúde qualificam-no como o principal exemplo de boas práticas em cooperação triangular e a implementação da Agenda 2030 com seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Os povos da Nossa América e os restantes do mundo bem sabem que sempre poderão contar com a vocação humanista e solidária de nossos profissionais.

O povo brasileiro, que fez com que o Programa Mais Médicos fosse uma conquista social, que desde o primeiro momento confiou nos médicos cubanos, aprecia suas virtudes e agradece o respeito, a sensibilidade e o profissionalismo com que foram atendidos, poderá compreender sobre quem cai a responsabilidade de que nossos médicos não possam continuar oferecendo sua ajuda solidária nesse país.

Havana, 14 de novembro de 2018.

DECLARATION OF THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

The Ministry of Public Health of the Republic of Cuba, committed to the solidarity and humanistic principles that have guided Cuba’s medical cooperation for 55 years, has been participating in the Program More Doctors for Brazil since its inception in August 2013. This initiative launched by Dilma Rousseff, who was at that moment the president of the Federal Republic of Brazil, pursued the double purpose of guaranteeing medical assistance to the majority of the Brazilian people, following the principle of universal health coverage promoted by the World Health Organization.

The program had planned the inclusion of Brazilian and foreign doctors who would go to work in poor and remote areas of that country.

Cuba’s participation in this program was arranged through the Pan-American Health Organization with one distinctive feature, for it was intended to fill the vacancies left by doctors from Brazil and other foreign nations.

During these five years of work, around 20 000 Cuban cooperation workers have assisted 113 359 000 patients in more than 3 600 municipalities. They managed to provide health coverage to a universe of up to 60 million Brazilians at the moment when they accounted for 80 per cent of all the doctors who were taking part in the program. More than 700 municipalities were able to count on a doctor for the first time ever.

The work of Cuban doctors in areas of extreme poverty, in the favelas of Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador de Bahia and the 34 Special Indigenous Districts, particularly in Amazonia, was largely recognized by the federal, state and municipal governments of that country and its population, 95 per cent of which expressed their acceptance, according to a survey carried out by the Federal University of Minas Gerais at the request of the Ministry of Health of Brazil.

On September 27, 2016, the Ministry of Public Health, in an official statement issued on a day close to the expiration date of the agreement and amidst the events associated to the legislative and judicial coup d’ etat against president Dilma Rousseff, announced that Cuba “would continue to honor its agreement with the Pan-American Health Organization for the implementation of the Program More Doctors, provided that the guarantees offered by local authorities were maintained”, something that has been so far respected.

Jair Bolsonaro, president elect of Brazil, who has made direct, contemptuous and threatening comments against the presence of our doctors, has declared and reiterated that he will modify the terms and conditions of the Program More Doctors, in full disregard of the Pan-American Health Organization and the agreement reached by this organization with Cuba, since he has questioned the qualification of our doctors and has conditioned their permanence in the program to a process of validation of their titles and established that contracts will only be signed on an individual basis.

The announced modifications impose conditions that are unacceptable and fail to ensure the guarantees that had been previously agreed upon since the beginning of the Program, which were ratified in 2016 with the re-negotiation of the Terms of Cooperation between The Pan-American Health Organization and the Ministry of Health of Brazil and the Cooperation Agreement between the Pan-American Health Organization and the Ministry of Public Health of Cuba. These unacceptable conditions make it impossible to maintain the presence of Cuban professionals in the Program.

Consequently, in the light of this unfortunate reality, the Ministry of Public Health of Cuba has decided to discontinue its participation in the Program More Doctors and has informed so to the Director of the Pan-American Health Organization and the political leaders of Brazil who founded and defended this initiative.

The decision to bring into question the dignity, professionalism and altruism of Cuban cooperation workers who, with the support of their families, are currently offering their services in 67 countries is unacceptable. During the last 55 years, a total of 600 000 internationalist missions have been accomplished in 164 nations, with the participation of 400 000 health workers who, in quite a few cases, have fulfilled this honorable task more than once. Their feats in the struggle against the Ebola virus in Africa, blindness in Latin America and the Caribbean and cholera in Haiti as well as the participation of 26 brigades of the International Contingent of Doctors Specialized in Disaster Situations and Great Epidemics “Henry Reeve” in Pakistan, Indonesia, Mexico, Ecuador, Peru, Chile and Venezuela, among other countries, are worthy of praise.

In the overwhelming majority of the missions that have been accomplished, all expenses have been covered by the Cuban government.

Likewise, 35 613 health professionals from 138 countries have been trained in Cuba at absolutely no cost as an expression of our solidarity and internationalist vocation.

All Cuban cooperation workers have preserved their posts and their full salary in Cuba, together with all due labor and social benefits, just as the rest of the workers of the National Health System.

The experience of the Program More Doctors for Brazil and Cuba’s participation in it show that it is indeed possible to structure a South-South Cooperation Program under the auspices of the Pan-American Health Organization in order to promote the achievement of its goals in our region. The United Nations Development Program and the World Health Organization have described it as the main example of good practices in triangular cooperation and the implementation of the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals.

The peoples from Our America and from all over the world know that they will always be able to count on the solidarity and humanistic vocation of our professionals.

The Brazilian people, who turned the Program More Doctors into a social achievement and, from the very beginning, has trusted Cuban doctors, recognized their virtues and appreciated the respect, sensitivity and professionalism with which they have assisted them, will understand who are to be held responsible for our doctors’ not being able to continue offering their fraternal contribution in that country.

Havana, November 14, 2018.