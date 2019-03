Por ISRAEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

Buscar alternativas en la construcción de viviendas empleando tecnologías que sustituyan materiales deficitarios fue el llamado que hizo, aquí este jueves, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Valdés Menéndez intercambió con dirigentes del Gobierno y de la construcción sobre el programa de edificación de moradas que deben enfrentar este año las provincias centrales de Cuba, al calor del cual en el territorio espirituano se deberán edificar mil 271 de esos inmuebles.

Al vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros le preocupó que en el caso de Sancti Spíritus la mayor cantidad de casas a erigir sean de la llamada tipología uno, lo que exige materiales deficitarios como el acero.

No debemos depender de pocas tipologías, tenemos que hacer un mayor uso del catálogo de más de 160 tipos de casas según los lugares donde viven las personas, por eso hay que trabajar con los recursos que tenemos y no con los que no tenemos, acentuó Valdés Menéndez.

Igualmente hizo énfasis en la necesidad de incrementar la producción local de materiales de construcción para enfrentar los planes de viviendas, en los que intervienen entidades estatales, trabajadores por cuenta propia y la población.

La insuficiente producción de elementos constructivos en el territorio espirituano durante los dos primeros meses del presente año fue criticada por el vicepresidente cubano, quien se interesó, además, por la estrategia de la provincia para contrarrestar el cambio climático, que conlleva, entre otros imponderables, a la elevación del mar en las áreas costeras.

En el encuentro también se insistió en la erradicación de viviendas precarias y las que tienen cubiertas vulnerables a fenómenos meteorológicos como los huracanes, que cada vez son más peligrosos por su intensidad.

A la reunión asistió, igualmente, Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia espirituana, junto a otros dirigentes del Gobierno y el Estado. (ACN).