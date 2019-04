El ministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil, llamó hoy en esta capital a defender la producción nacional por su importancia en la exportación y la sustitución de importaciones.

Hay que defender la producción nacional. No se puede importar lo que se puede producir en el país, siempre que sea una producción competitiva en términos de calidad y precios, explicó Gil en la tercera sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) en su IX Legislatura.

El titular habló de la importancia de incrementar producciones con destino a la exportación y sustitución de importaciones, y de asegurar producciones y servicios dirigidos a satisfacer a demandas internas de la economía.

Gil dijo en el Palacio de Convenciones de La Habana que una de las prioridades en la asignación de recursos es la industria nacional para lograr un máximo aprovechamiento de las capacidades existentes en el país, además porque genera empleo y ofrece soberanía.

Asimismo, expresó que se estudian medidas para avanzar en el perfeccionamiento de empresa estatal socialista, eslabón fundamental del modelo económico cubano, y apostó por un mayor dinamismo y autonomía en su gestión.

No podemos desarrollarnos, o aspirar al desarrollo en base a incrementar las deudas, enfatizó el ministro al hablar de la necesidad de asegurar una relación favorable entre el monto de la deuda vencida y el valor corriente del Producto Interno Bruto, y de cobrar en los plazos previstos.

A criterio de Gil, lo básico no solo es exportar, sino también cobrar porque ‘si exportamos y no cobramos, el efecto es como si no hubiéramos hecho nada’.

En otro momento de su intervención, el diputado instó a asegurar producciones y servicios dirigidos a satisfacer a demandas internas de la economía y garantizar encadenamientos productivos entre entidades que componen procesos productivos, siendo inclusivos con la inversión extrajera directa y las formas de gestión y propiedad no estatal.

Es importante alcanzar niveles superiores de eficiencia, consideró.

Además dijo que se cuenta con fortalezas para enfrentar el desarrollo de la actividad turística y biotecnológica, se han diversificado exportaciones y crecido en capacidades constructivas, en redes hidráulicas, transporte, construcción, informatización de la sociedad y sustitución de importaciones en alimentos y combustibles.

Esto permite aseverar que seguiremos trabajando con paso firme de cara a adversidades presentes y futuras. Podemos tener afectaciones, pero tenemos que buscar soluciones, afirmó Gil.

Hay que importar menos, y producir más, exportar más e invertir en los recursos que generamos, única vía de no empeñar el futuro, concluyó.